Max Ávila

Cd Victoria, Tamaulipas.- Los adversarios de la 4T han hecho mucho ruido tras el comentario de AMLO respecto de que la UNAM perdió su espíritu crítico y democrático debido a la influencia del neoliberalismo. Sea que la burocracia incrustada en la máxima casa de estudios la puso al servicio de políticos sin escrúpulos. Y ni modo que sea invento cuando tenemos ejemplos como el de José Narro, el ex rector y funcionario de Peña Nieto, quien hizo hasta lo imposible por convertirse en candidato presidencial por el PRI.

Es claro que AMLO no ataca a la UNAM, como quiere hacer creer la reacción, sino a los que cuando menos desde los tiempos de Carlos Salinas, mantienen influencia, y recursos en beneficio de élites identificadas con el PRI-PAN y por supuesto con los gobiernos surgidos de tales organizaciones. Usted dirá que existen honrosas excepciones y tiene razón, de otra forma desde hace mucho que la derecha conservadora hubiera destruido nuestra institución.

No la ataca y eso lo sabe la comunidad que lucha para que la universidad conserve y amplíe la calidad que la convirtió en una de las principales de Latinoamérica. Estudiantes, maestros, investigadores, empleados, entienden que los golpes contra AMLO son producto de intereses mezquinos de políticos y empresarios que ven perdidos sus privilegios. Son los mismos que se oponen a la educación popular, gratuita y laica. Son los que filtran consignas a diputados y senadores para que voten contra las becas a estudiantes y los apoyos a discapacitados, jóvenes obreros, adultos mayores y la medicina social sin costo alguno. Estos neo porfiristas, sí que son los auténticos enemigos de la mayoría mexica.

El asunto es que el comentario de AMLO sobre la UNAM, es otro de los pretextos para golpear a la 4T, objetivo del que para no variar, participan medios de comunicación y “analistas” siempre dispuestos a reciclar su coraje y ansias vengativas porque desde hace tres años fueron borrados de las nóminas oficiales. Y llega a tanto su audacia que dan por segura la renuncia de aquellos integrantes del gabinete federal egresados de la institución, como si servir a la república fuera un juego y no una distinción que dejaría de serlo, por un berrinche provocado por información falsa y tendenciosa, misma que todos sabemos, a qué intereses conviene.

Mientras tanto, poco a poco la normalidad educativa avanza, la economía resiste, los empleos se recuperan y las obras fundamentales para México siguen adelante pese a los obstáculos de quienes pretendieron destruir a la nación algunos de los que desgraciadamente, disfrutan impunidad derivada del influyentismo. A propo, siguen las comparaciones entre los padecimientos carcelarios de Rosario Robles y los sofisticados gustos de Emilio Lozoya. Ambos bajo proceso pero no medidos con la misma vara.

EN LA MARCA ESTÁ LA DIFERENCIA

Pareciera que entre dos de los aspirantes más fuertes a la gubernatura por MORENA se refleja la diferencia real de la contienda. Américo Villarreal Anaya reuniose el anterior fin de semana con un selecto grupo de mujeres en exclusivo centro social de la capital del estado, en tanto Rodolfo González Valderrama también lo hizo, pero con sectores marginados en cumplimento de su tarea como delegado federal de Bienestar, y aunque los temas a tratar debieron ser semejantes, el enfoque sin duda fue otro.

Y no es que Américo sea elitista o Rodolfo “populista”, sino que ambos caminan hacia su objetivo por las rutas que las circunstancias ponen a su disposición. La ventaja para la paisanada está en la intención manifiesta de ser útiles al desarrollo y crecimiento de Tamaulipas. Por cierto en redes apareció recién la que parece ser la última encuesta relacionada con el tema, en la cual se dispara la preferencia por Rodolfo. Cierto o verdadero, no deja de inquietar a sus respectivos fans que no ven la hora en que aparezca la dichosa convocatoria que definirá al candidato de la mesa más aplaudida a partir del próximo enero…¿o antes?.

SUCEDE QUE

¿A poco va en serio eso de que los pagos por regularizar “chocolates” se aplicarán pa’ tapar “baches” y pavimentar calles?…¿no será demasiada ingenuidad la de mi presidente López Obrador?. Nomás es pregunta.

Y hasta la próxima,