Por Agencias

México ha tolerado gobiernos corruptos y en los últimos sexenios se transitó por una pesadilla, pero los ciudadanos despertaron al votar por Andrés Manuel López Obrador y ahora la “Cuarta Transformación” ha llegado a Sinaloa, dijo Rubén Rocha Moya al tomar protesta como gobernador.

Aseguró que en su gobierno apostarán a la unidad como fortaleza, no a la división y por eso reconoció el trabajo de su antecesor, Quirino Ordaz Coppel, a quien no va a perseguir, aclaró el nuevo mandatario.

Para respetar la voluntad del pueblo, gobernara sin soberbia, para todos, y sin exclusiones, con un modelo sostenido en principios y valores, prometiendo luchar contra la corrupción y la impunidad.

Rocha Moya afirmó que hará suyos los compromisos de no mentir, no robar y no traicionar, donde las minorías tendrán prioridad, desde su primer día de gobierno, revelando que en las próximas horas se reunirá con desplazados por la violencia y con quienes tienen familiares desaparecidos.

Sobre la seguridad, se comprometió a hacerle frente a la delincuencia común y al crimen organizado, atacando el tema desde su origen.

“Seremos inflexibles persiguiendo el delito para que no haya impunidad y atacaremos las causas que originan la violencia y la inseguridad”, afirmó.

En su nuevo gobierno se respetará el derecho de las mujeres, por lo que tendrá paridad en su Gabinete, donde ya fueron nombradas seis mujeres y siete hombres, y se formalizó la nueva Secretaría de la Mujer.

Para comenzar su administración, dijo que hará obras sociales en los 18 municipios, pero también, enviará dos iniciativas al Congreso del Estado, una para la creación de una fiscalía especializada por razón de género y otra para crear la universidad del policía.

Y confirmó siete acuerdos ya establecidos con el Gobierno federal, enfocados a la salud, educación, bienestar, pesca, mejoramiento urbano, y obras hidráulicas, como la culminación de presas al sur del estado.

Como representante del Gobierno federal acudió Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, quien respaldó la llegada de Rocha Moya, ofreciendo todo el apoyo de parte del presidente de la República.

También acudieron los gobernadores Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán, Miguel Ángel Navarro de Nayarit y José Rosas Aispuro de Durango, así como el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y algunos senadores de la República.