Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A iniciativa de la “sobrina preferida” en Tamaulipas de “ya sabes quién”, el Congreso del Estado acordó enviar exhorto al alcalde de Tampico, Jesús “El Árabe” Nader, para que sea transparente.

Úrsula Salazar Mojica se refirió en concreto a la concesión que otorgaron el alcalde y su cabildo, para “empeñar” por 30 años las modernas instalaciones culturales y de recreación en la Laguna del Carpintero.

Dijo que no se sabe a quién se le entregaron ni en qué condiciones de contrato, lo que da lugar a sospechas de que la inversión realizada con recursos públicos, beneficia directamente a privados.

El exhorto superó la votación para aprobarse de inmediato, sin ir a comisiones, y lo mismo pasó al someterse en lo general y particular al pleno de los diputados.

Hay falta de transparencia, comentó la diputada, donde el erario invirtió 500 millones de pesos, gran parte producto de créditos bancarios que por largos años estará pagando el ayuntamiento. No se sabe a quién benefician.

Desde tribuna, la sobrina de López Obrador reiteró: “No más silencios permisivos, ni más abusos y complicidades, seamos íntegros y congruentes con los mandamientos de no mentir, no robar y no traicionar”.

Agregó que “no a los particulares y a sus intereses propios” e instó a que el contrato sea revisado con transparencia y dentro del marco de la Ley.

Recordó el 28 de septiembre del presente año como “funesto para los tampiqueños”, porque ese día se puso a consideración del cabildo la iniciativa para concesionar la administración de las áreas señaladas.

Lo hicieron muy rápido, en dos días, antes de que terminara su ejercicio la legislatura 64 dominada por el PAN.

Al día siguiente se presentó al Congreso del Estado y, para el 30 de septiembre quedó aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Estado sin informar nada a la ciudadanía.

A casi un mes, no se sabe a quién se le entregó la millonaria inversión para que la explote. Hay la sospecha que están coludidos funcionarios del municipio.