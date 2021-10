Marco Antonio Vázquez Villanueva

Ciudad Victoria Tamaulipas.- Fin de semana calientito en la política tamaulipeca que dibujó, casi de cuerpo entero, lo que cada uno de los aspirantes a la gubernatura se atreven a hacer por sí mismos, la verdad, es que 17 de los 20 no son capaces ni de ayudarse, resultaron tacaños, y como en la pobreza siempre faltan amigos, como dice la chaviza, así no se pinches puede.

Mire, comencemos con Jesús Nader a quien ahora, otra vez, gusta que le llamen Chucho, él es alcalde de Tampico y se dice aspirante del PAN a la gubernatura del Estado, y digo se dice porque lo que comunica es totalmente opuesto a ello, deje me explico, fue a Nuevo Laredo, a comer tacos, y en la foto que presume está completamente solo, es más, ni siquiera había gente en el puesto, como si nadie lo conociera, como si estuviera muy solito.

Exacto, le habría costado unos mil o dos mil pesos invitar a unas veinte personas a que le saluden y cenen, pero no es capaz, ni siquiera, de ayudarse tantito lo que significa no confía en su proyecto o no se tiene el mínimo de confianza.

El otro que se atrevió a autopromoverse fue Rodolfo González Valderrama, el superdelegado de Andrés Manuel en Tamaulipas le pagó al feis para que replique una especie de meme o caricatura donde él mismo presume sus presuntas prendas académicas, es tal su falla que hasta de aquella sentencia bíblica, en el sentido de que halago en boca propia es vituperio, se olvidó y, otra vez, a un aspirante a la gubernatura no le conviene verse solo, refleja poco atractivo al ciudadano, vaya, le falta el mensajero y luego sería mucho más convincente que él lo replicara o se encargará su equipo de hacerlo.

Contrario a ellos,uno de Morena y uno del PAN le han entendido a eso de comunicar, de fomentar la percepción del ciudadano de que pueden ser candidatos, de que pueden ganar, me refiero al Senador Américo Villarreal Anaya, y, por el lado azul, a César Verástegui Ostos, El Truco, que fue a dar golpes mediáticos y contundentes a San Fernando y Tula.

El equipo que comunica con Américo no solo exhibe actos con la presencia de personas sino que envía mensajes de como el equipo cercano al presidente y los responsables de la Cuarta T le aprueban casi todo, le mueven casi todo, vaya, como si ya fuera el candidato del grupo presidencial, en el Senado se le abren camino a cada una de sus iniciativas, va con los directivos de instituciones federales y la gestión es un éxito y la promueven, llega a Tamaulipas y lo mismo reúne a maestros que a profesionales de la salud o mujeres, créalo, para ello se requiere apoyos, se requiere un si de los que traen las estructuras y quienes los mueven, vaya pues, nada sucede en automático.

Y lo de César Verástegui es mucho más de reconocer, por qué, pues porque Américo o el propio González Valderrama tienen un camino más sencillo a la gubernatura de resultar candidatos mientras que el panista va limpiando el camino de heridos, reconciliando, y hasta haciendo política con la gente para dar la percepción de que es el único que puede ganar sin ser de Morena, o mejor dicho, representando al antilopezobradorismo.

Ahora, no es ningún secreto, ni magia, la percepción que este fin de semana provocaron los aspirantes a la gubernatura, tienen profesionales en sus equipos, hombres y mujeres que le entienden a cada una de las áreas, más aún, se han olvidado de la austeridad para trabajar por sus proyectos y eso es lo que finalmente cuenta y da frutos.

Me explico en una sola frase, quien no es capaz de trabajar por si mismo, ni gastar en si mismo, no lo hará por la gente, y eso lo percibe el ciudadano, y eso lo premia el elector con un si en las encuestas reales y no las que se inventan.

Contratar profesionales ha redundado en la percepción ciudadana al grado de que da la impresión de que, para que se caigan los tres o cuatro proyectos que le mencione antes tendría que pasar una tragedia para ellos, por ejemplo, que se tuviera que abrir el espacio en sus partidos para una mujer.

Así es, es un hecho que los políticos profesionales, y uno que otro mercenario, encontraron los favoritos, ya saben para que lado ir a la hora de la elección y, por lo que se ve, el resultado de esta será muy interesante.

Y le insisto, lo de El Truco es para resaltar ya que, a contracorriente, cuando todo mundo hacía perdido al PAN, ha provocado la percepción de que todavía no está todo dicho, de que, como dice la chaviza, él y su equipo si son Pro y pueden hacer una elección de pronóstico reservado…

DE LO QUE SE DIJO DEL LADO AZUL… Un hombre que une y suma. Miles de familias de San Fernando y los municipios que integran este valle, Cruillas, Méndez y Burgos, le dijeron sí, a la propuesta de la agrupación Todos por Tamaulipas, que privilegia la unidad, el trabajo en equipo, que respeta las ideologías sin importar colores partidistas, y que tiene como objetivo, hacer un frente común ante los retos presentes y futuros que enfrenta el estado y que hoy cuenta con César Verástegui como el líder que lleva a buen puerto, las propuestas que recoge de los tamaulipecos.

El salón Ramón Ayala quedó chico a la concurrencia que se dio cita para integrarse a esta agrupación, ahí la voz de las mujeres del campo tamaulipeco sonó fuerte y claro en voz de Yuliana Rodríguez Garza, del municipio de Cruillas, exigieron que a nadie se le olvide que son mayoría y saben elegir, “nosotras ya decidimos. No va a venir a engañarnos ningún desconocido, ningún oportunista, por eso nos integramos en Todos por Tamaulipas, porque queremos encontrar una persona en la que sí podamos confiar y que nunca nos falle. Con alguien así, las mujeres sí vamos, ¡vamos Todas por Tamaulipas!

MORENA… Son mujeres el motor de la transformación: Américo. Durante el “Diálogo de Mujeres con el Senador”, Villarreal Anaya afirmó que ahora la equidad de género es una realidad. El principio de justicia y de equidad es una gran oportunidad para que mujeres valiosas sean el motor de la transformación de Tamaulipas y de México, externó el legislador Américo Villarreal Anaya durante el “Diálogo de Mujeres con el Senador”.

En el evento organizado por la señora Nila Sarno, y al que asistió acompañado de su esposa, la doctora María de la Luz Santiago de Villarreal, el Senador por Tamaulipas reconoció la labor de las mujeres en la vida diaria en el ámbito profesional, social, político y económico, como agentes de lucha y participación por una sociedad más justa, más humanitaria, pero sobre todo como protagonistas en la construcción de bienestar para sus familias y la comunidad.

“Nos falta mucho por hacer, pero ahora tenemos una sociedad con equidad, con mayores oportunidades de participación y de escucharnos entre hombres y mujeres. Ahora ustedes se dejan escuchar en la Cámara y en los Congresos, es un justo momento de equidad de las mujeres, que se hace escuchar y se hace valer”, expresó.

Las mujeres presentes dialogaron y cuestionaron directo al Senador a quien expusieron sus problemáticas y sus necesidades. Al mismo tiempo respaldaron el trabajo de Américo Villarreal a favor de Tamaulipas “cuentas con nuestro apoyo, porque te conocemos de toda la vida y podemos mirarnos a los ojos con la sinceridad y honestidad, sigue adelante Américo”, expresaron.

