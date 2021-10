Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sin duda tiene razón el senador suplente y aspirante a la candidatura de MORENA al gobierno de Tamaulipas Alejandro Rojas Díaz Duran, cuando dice que el partido gobernante la tiene difícil para el 2024 en que habrá de renovarse la presidencia de la república.

Y es que el senador sabe que deberá hacerse una “operación cicatriz” de gran calado, para congraciarse con los más pobres, las víctimas de la violencia, las clases medias, los intelectuales y científicos, los pequeños y medianos empresarios, los medios de comunicación y la UNAM entre otros sectores.

También habrá de buscarse la unidad interna del partido pues como en todos puede y debe haber voces diversas, pero sin llegar a fracturarse porque eso lo debilitaría en una contienda tan importante.

En Tamaulipas se vive hoy la búsqueda del candidato a la gubernatura y son varios los que aspiran pues además del senador Rojas buscan ser nominados el coordinador de Delegados Federales en el estado Rodolfo González Valderrama, al senador Américo Villarreal Anaya, el diputado federal Erasmo González Robledo, los alcaldes de Madero y Matamoros Adrián Oseguera y Mario López, el ex coordinador de delegados José Ramón Gómez Leal, la ex alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz, los ex diputados Felipe Garza Narváez y Héctor Garza González entre otros, y muy importante será que en un acto de unidad nominen a su abanderado para el 2022.

El presidente de MORENA Mario Delgado habrá de demostrar que si tiene el control para no permitir que el “fuego amigo” prolifere, o se den casos de protestas de morenistas que alegan no ser tomados en cuenta a la hora de las decisiones, pues aseguran que a pesar de ser fundadores del partido los han hecho a un lado.

De ahí la importancia de que se escoja con la cabeza y no con el corazón, pues quien sea el candidato para el año entrante deberá ser “una chucha cuerera” para lidiar con todos los inconformes de dentro y fuera del partido.

En otro tema capacidad y estatura política demostró el líder senatorial Ricardo Monreal en la conferencia de prensa sobre la miscelánea fiscal y la defensa de la UNAM, y esas cualidades no tienen que aderezarse para hacerse notar en la carrera presidencial como ocurre con otros aspirantes.

