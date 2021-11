Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A pesar de que desde el 2013 los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon que las empresas concesionarias de parquímetros no están autorizadas para inmovilizar coches con las llamadas “arañas” o quitarle sus placas cuando se excedan en el uso de los aparato, el cabildo de Victoria aprobó ilegal e inconstitucionalmente esta determinación contenida en el Proyecto de la Ley de Ingresos 2022, denunció el regidor del Partido del Trabajo, Alejandro Ceniceros Martínez.

En la tercera sesión de cabildo del jueves por la noche, el regidor del PT fue el único que tomó varias veces la palabra para oponerse a la aprobación del Artículo 22, intentando convencer a sus homólogos de no hacerlo.

Explicó que no se puede permitir que personas distintas a la autoridad municipal ejecuten este tipo de medidas coactivas en perjuicio de la economía de los ciudadanos, porque muchas veces los carros que la empresa concesionaria del parquímetro inmoviliza pertenecen a familias de escasos recursos; pero independientemente de quien sea el dueño, reiteró Ceniceros, es una medida inconstitucional declarada por la máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación de México.

“Como parte de la orden del día, se sometió a “discusión, y aprobación el proyecto de Ley de Ingresos que en su Artículo 22 Numeral 2 trae una situación que ha sido declarada inconstitucional por la SCJN, que es la facultad que este proyecto de ley otorga a los empleados de una empresa particular que tiene la concesión de los parquímetros y los autorice a quitar placas o inmovilizar automóviles”, les recordó Ceniceros en la sesión”.

Agregó que “nosotros hicimos ver al pleno del Cabildo que estaban aprobando una acción completamente ilegal; en primera instancia el secretario del ayuntamiento nos quería negar el derecho que tenemos de hacer una votación parcial primero en lo general, aprobar toda la ley después en lo particular para que no se incluyera ese texto, pero al final aplicaron la aplanadora y aprobaron de manera ilegal y violentando la Constitución autorizando a un particular a realizar este tipo de acciones que van en contra de la ciudadanía. Fue una aprobación ilegal e inconstitucional autorizar a particulares a quitar placas o inmovilizar automóviles”.

No obstante, el regidor del PT recordó que este proyecto de Ley de Ingresos tiene que pasar al Congreso del Estado, donde él espera que los legisladores emanados de la Coalición Juntos Hacemos Historia no autoricen esta acción inconstitucional que, por desgracia, fue aprobada por el Cabildo

“El PT está del lado de la justicia, los derechos humanos y de los ciudadanos, y ante una acción ilegal teníamos que alzar la voz, no le hace que la proponga un Cabildo donde nosotros también somos parte de esa mayoría, no podemos permitirlo”.

Y concluyó: “el único argumento que exhibieron es que así está desde hace mucho tiempo, pero para eso estamos nosotros, para hacer el cambio y poner acciones que realmente beneficien a los ciudadanos y no se permita que particulares afecten el patrimonio de las familias”, puntualizó Ceniceros Martínez.