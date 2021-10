Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este miércoles arrancan los trabajos formales de la 65 legislatura al Congreso Local, por primera vez con una mayoría de Morena ¿qué se espera?.

Los nuevos tienen hasta 30 días para negociar la integración de comisiones ordinarias. Les queda tiempo. No obstante, pueden presentar iniciativas que, en su momento, serán enviadas a los grupos de trabajo, a menos que se trate de acuerdos (simples) de urgente resolución.

¿Cuáles serán las primeras iniciativas de los morenos? Se habla de una en particular que tiene que ver con “Las Maiceadas”, sus colegas que cambiaron de camiseta en cuestión de horas.

Es la “Ley Antichapulín” de Tamaulipas, que buscaría no solo evitar que su gente se vaya al PAN, sino que sigan danzando entre una chamba y otra (alcaldes que no terminan ejercicio y se van de diputados).

Hay coraje en los seguidores de la 4T en contra de las señoras que durmieron con Morena y amanecieron en brazos de los azules. Justa la indignación, y que la propia ciudadanía urge, pero… Los antecedentes en México dicen que no es posible, sería violar los derechos humanos de los individuos, como ha quedado asentado en resoluciones judiciales.

De aprobarse por mayoría simple, con los “dedos amigos” del PRI y Movimiento Ciudadano, el PAN-gobierno tramitaría controversia constitucional. Será una lucha cerrada de estrategias entre abogados y asesores con aquella máxima de que “el que tiene más saliva traga más pinole”.

Se espantan por una “chapulineada” de dos damitas. El siguiente puede ser José Braña Mojica, ahora del PT, para sumarse a Morena.

Si nunca ha pertenecido a ese partido, ni sabe con qué se come, lo más seguro es que lo deje. La fracción desaparecerá. No tendrán diputados ni subsidio oficial. De todas maneras no alcanzó escaño propio. No tienen nada que perder.

A nivel federal hay varias iniciativas tanto para los que dejan un cargo público para buscar otro, como para aquellos que brincan de una bancada a otra por intereses ideológicos, económicos e incluso amorosos.

Ninguna ha progresado. No será la excepción en Tamaulipas, incluso si llegara aprobarse por la mayoría de los guindas y sus aliados. Esto lo sabe bien el asesor Enrique Garza Tamez, viejo lobo de mar en el Congreso.

La mayoría de morenos no saben ni a qué van al Legislativo, aun cuando ya fueron diputados como Humberto Prieto Herrera (federal) o Javier Villarreal Terán, menos aquellos niños de pecho que pregonan que les quitarán el escaño a las traidoras Leticia y Lilia

En todo caso la “antichapulín” sería para que la integración de las mesas directivas del Congreso se hagan con los espacios que originalmente ganaron.

Veamos en lo federal, en cuanto a la última legislatura, la que terminó el último de agosto. De esa “bailotearon 51 hombres y mujeres de la cámara baja y nueve del Senado. Algunos en más de una ocasión. De ellos, 21 se fueron a Morena y 18 al PT.

Más atrás, en la 63 ,ejercicio 2015-2018, 57 diputados y 31 senadores se cambiaron de partido y nadie dijo nada. La danza es tolerada por los líderes partidistas porque les conviene en sus maniobras de control parlamentario.

Definitivamente no es viable que se permita en Tamaulipas. Igual, si Morena gana la gubernatura en junio del 2022, no pocos panistas se van a querer adherir.

¿Qué otras iniciativas estarán en la agenda? Bueno, iniciativas y no ocurrencias como las que han expresado los parientes de AMLO, Ursula y José.

¿Acaso la que tiene que ver con el desafuero?,¿la de darle “tronco” al Fiscal anticorrupción? ¿tumbar al Auditor Superior?. Hay frustraciones y rencores acumulados que desbordan la pasión de los guindas, pero necesitan poner los pies sobre la tierra y dejarse guiar por los asesores.

Por lo pronto, para la de este miércoles, cada fracción tiene asegurada la exposición de su posicionamiento: Qué quieren y a qué van, la agenda que pretenden durante el año legislativo.

De los panistas se espera quietud. Las maldades ya las hicieron sus antecesores.

En otros temas, la Villa de Aguayo (hoy Victoria) cumple años este 6 de octubre. Para una ciudad son pocos 271 abriles. Es joven pero ya no bella, apesta a basura y drenaje.

Qué bueno que a los panistas ya se fueron. De ser así, Don José de Escandón se estaría retorciendo en su tumba, encavoronado por los agravios que Xico y Pilar le prodigaron a la ciudad, al abandonarla en los servicios básicos y otros de plano negarlos, como el de panteones.

El Conde de la Sierra Gorda se volvería a morir, ahora de vergüenza, al saber de las condiciones en que los azules dejaron la villa que él, con tanta confianza en el futuro urbano, fundó aquel lejano 1750.

Los panistas no cargaron con el edificio del ayuntamiento porque el constructor inicial (en 1893), Adolfo Bosh Miraflores, hizo una obra para los siglos.

Con dos sexenios perdidos, los del PAN, Victoria solo tiene 265 añitos ¿cierto?. Es joven pero ya no soportaría más destrucción ¿estamos de acuerdo, querido lector?. Creo que coincidimos.