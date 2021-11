Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Claudia Sheinbaum sacudió el machismo que impera en todos los partidos al señalar que México está preparado para que una mujer sea Presidenta, “y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo”, según precisó la valiente hembra que gobierna la CDMX, en una entrevista con diversos medios de comunicación que se volvió viral, realizada en el marco de la reciente toma de protesta de Indira Vizcaíno como gobernadora de Colima.

Mientras tanto en el mismo escenario, Ricardo Monreal declaraba lo propio, es decir, reiteraba que “ganará a la buena” la candidatura presidencial, tanto a Claudia como a Marcelo Ebrard. (Ya sabéis que es la tercia que se disputa el honor de suceder a AMLO en el cargo de mayor responsabilidad de la república)

El “acelerón” dado por la Sheinbaum al asunto, lleva a suponer que Andrés Manuel le autorizó a tocar el tema con todas las consecuencias a que haya lugar, después de que hasta la semana anterior, la mujerona había mostrado discreción hasta donde las circunstancias se lo permitieron, sin embargo pareciera que llegó la hora de hacer fuego y enfrentar la oportunidad histórica de convertirse en “Señora Presidenta”.

¿Cuáles son los méritos de doña Claudia?. Muchos y variados, partiendo de su activismo estudiantil y magisterial siempre a la izquierda, fortaleciendo su relación con AMLO cuando éste fue Jefe del entonces DDF. En cuanto a ser considerada como la mejor aspirante al ejecutivo federal no hay duda, si comparamos sus antecedentes con la conocida frivolidad política de Monreal y Ebrard.

De manera que la citada hembra podría convertirse en la primera Presidenta de México en un futuro no muy lejano, gracias a la apertura democrática y de género que prevalece en la 4T, y no solo porque a la Sheinbaum le sobran cualidades, popularidad y carisma, sino porque es la que mejor interpreta el ideal de nación que construye AMLO. Y en esto sí que su carácter es irreversible, por el contrario de lo que las mayorías mexicas podríamos esperar del canciller y el líder senatorial. (Aquí es donde entra la exigencia de Monreal respecto de que la candidatura surja de una elección interna y no de encuesta). Sea como fuere, con doña Claudia no habría retroceso, “ni pa’ agarrar vuelo”, en cuanto al avance de la justicia social logrado hasta ahora por AMLO…y lo que falta.

QUE NO CUNDA LA CONFUSIÓN

En algunos sectores ciudadanos y políticos se analizan de manera errónea las personalidades de Américo Villarreal Anaya y Rodolfo González Valderrama. Se confunde su formación social con la honorabilidad personal. En este sentido la honradez de ambos no está a discusión, sino la manera como habrán de responder al proceso de transformación de Tamaulipas, en caso de que alguno de ellos resulte primero candidato, y después triunfador como abanderado de MORENA el próximo año.

Para empezar Américo realizó, al menos su educación superior, en una universidad privada. (Ya sabemos el tipo de valores que defienden y promueven esta clase de instituciones). Por el contrario de Rodolfo cuya formación procede de enseñanza pública. Son para decirlo pronto, concepciones diferentes que marcarían el futuro de la entidad…es cosa de reflexión para entender lo que mejor conviene a Tamaulipas.

SUCEDE QUE

El que aquí escribe considera más perjudicial que benéfica, la declinación de Alejandro Rojas Díaz Durán a favor de Rodolfo González Valderrama. Digo, ¡pa’ que jijos le sirve!.

Y hasta la próxima.