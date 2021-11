Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El tampiqueño Rodolfo González Valderrama lo anunció, con foto y todo, la mañana de este miércoles en su cuenta de Face: «Anoche, después de una larga jornada de trabajo, llegué a hacer mi tarea. A la 1 am llené los requisitos de un registro que ya después les contaré de qué se trata».

De acuerdo a la información de la página oficial del partido Morena, se establece que es el primer aspirante que envía sus documentos para su valoración en el proceso interno de selección de candidato a Gobernador, que competirá en las urnas el domingo 5 de junio del año próximo.

Con todo, Rodolfo González, super delegado de la Secretaria del Bienestar ya ganó un pleito legal que traían en su contra. Resulta que el árbitro de la contienda electoral, el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), declaró improcedente una denuncia.

Tras investigar y deliberar en el IETAM, se llegó a la conclusión de que el Delegado de los Programas Sociales de Desarrollo en Tamaulipas, nunca utilizó recursos públicos para promoverse.

Detalla que en las publicaciones en los perfiles personales de las redes sociales Facebook y Twitter presentadas como pruebas en la queja; no se hacen llamamientos al voto, no se da a conocer una plataforma electoral, no se hace referencia de que se pretenda obtener una candidatura y no se advierten expresiones que tengan un efecto equivalente.

En las entrevistas que se le han hecho el super delegado en ningún momento llama al voto a su favor, ni solicita el apoyo de los militantes de su partido para obtener la candidatura; por lo que resuelve que no acreditada la infracción consistente en actos anticipados de campaña.

Dos.- Hay jaloneos en el priismo tamaulipeco. Algunos dirigentes quieren alianza con los azules del PAN. Otros aseguran que esa alianza dañara al PRI.

Y nos argumentan: “Mira periodista, si partimos de los 130 mil que sacamos, después de ver deserciones, creo que podríamos traer unos 90 mil, es decir, con los 40 mil que hemos perdido, que en su mayoría se han ido al PAN, hay empate técnico Morena/PAN; si hacemos alianza creo perderemos unos 40 mil, es decir, aportaríamos a la alianza unos 50 mil votos…. y 40 mil se irían principalmente a Morena; si no hacemos alianza podríamos obtener unos 70 mil votos, yéndose unos 20 mil principalmente a Morena. En resumen, en votos, a Morena le convendría hagamos alianza”.

Y nuestro interlocutor recurre a la historia reciente del estado: “Sin lugar a dudas, por un lado, los panistas no se han portado nada bien durante 5 años; por otro lado, no coincidimos con varias de las políticas de AMLO, como ha sido quitar recursos al campo, quitar Fonden, ir contra Reforma Energética.

En su soberbia el PAN Gobierno en su momento en el arranque de este sexenio estatal arremetió con anuencia o sin ella, del Jefe máximo que es el Gobernador y golpeo económicamente a cientos, que quizá incluso habían votado a favor de Vientos del Cambio.

Y les cuento: Era una mañana tranquila, por ahí del quinto mes del nuevo gobierno. En la planta baja de Palacio de Gobierno, un grupito de 8, 9 secretarias, abordó a uno de los nuevos Jefes para plantearle una inquietud.

De siempre ellas habían completado sus ingresos con una “compensación económica”, que religiosamente recibían desde los gobiernos de Tomás, Geño Hernández, Egidio Torre… y ahora esa compensación que tampoco era de escándalo, les había sido reducida en un 50 por ciento. Y pedían su apoyo para que regresase al nivel en que estaba con los gobernantes priistas.

“¡Con gusto, dijo el funcionario, veo el tema, hágame una lista de todas ustedes y con gusto, no para este mes, sino para el otro verán el resultado!”

Le agradecieron muy esperanzadas. Llegó el día de pago de la “compe”. Descubrieron para su desencanto, que en esta ocasión ni siquiera recibieron el 50 por ciento. ¡Las despojaron de toda la inche “compe”! ¡Cero pesos de compe! ¿Las pasaron a perjudicar por andar de quejumbrosas? Son de las Historias del poder. NOS VEMOS.

azahel_jaramillo@hotmail.com