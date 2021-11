Por José Gregorio Aguilar

Cd Victoria, Tamaulipas.- Conscientes de la fuerte competencia que les vino a generar el servicio de plataforma llamado Didi, los taxistas de la Central de Autobuses están preocupados por mejorar la atención que brindan a los usuarios, afirmó Liborio Tovar, coordinador de ese gremio.

Consideró incluso que se pudiera ofrecer algún tipo de curso o capacitación a los choferes de las taxis para garantizar el buen manejo de las unidades en beneficio de los usuarios que diariamente utilizan este medio de transporte, sin descuidar el trato cortés que debe recibir el usuario.

Para los taxistas organizados es muy importante generar una buena percepción entre la ciudadanía respecto a que el servicio que ofrecen es seguro y de calidad y que la circulación de los taxis por las diferentes calles de la ciudad se apega a los principios básicos del reglamento de Tránsito.

“Para nosotros debe ser muy importante dar el servicio como quisiéramos que nos lo dieran a nosotros; entonces debemos atender a la gente con cortesía, no dar una mala imagen, no contestarle o hablarle de mal genio, tenemos que ser amables y corteses, no es nada del otro mundo, pero para competir tenemos primero que corregirnos internamente”.

Como parte de esa nueva cultura que se pretende impulsar en el transporte público en Victoria destaca la importancia de mostrar una buena imagen en que el chofer luzca limpio y uniformado, pero sobre todo que las unidades se conserven en buen estado y que también estén en perfectas condiciones mecánicas, admitió el coordinador de del sitio de la Central de Autobuses.