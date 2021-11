Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este lunes El Universal público su encuesta mensual sobre la elección del candidato a gobernador de Morena y viene con dos novedades, la primera es que ahora la firma el mismo periódico y, la segunda es que la ventaja a favor del Senador Américo Villarreal se amplió, y bastante, al ya contar los cuatro aspirantes de ese partido al puesto.

La firma, al personalizar la encuesta, le da más valor a la misma ya que ahora es el prestigio de dicho periódico el que se apuesta al publicar esa clase de estudios, el que la respalda y que ahora le da 38 por ciento de posibilidades de ser candidato a Américo Villarreal seguida por el 12 por ciento de Maky Ortiz, esto en la encuesta abierta mientras que en la interna, es decir, si votaran puros morenistas o simpatizantes de ese partido, la ventaja del Senador se ampliaría hasta al 48 por ciento, con 13 por ciento para Maky y deja prácticamente borrados a los otros dos aspirantes.

Por supuesto, a esta clase de ejercicios hay que darles la importancia que se merecen solamente, es decir, hoy tienen valor porque las encuestas se realizaron ayer, pero las cosas pueden cambiar dependiendo cuando se decidan hacer las oficiales, las que definirán al candidato, para nadie es un secreto que todos los aspirantes trabajan en ello, para nadie es un secreto que los números a favor del Senador se pueden ampliar o se pueden reducir e incluso cambiar tendencias si se aplican Rodolfo González Valderrama, Maky Ortiz y Olga Sosa.

Eso sí, haciendo análisis de elecciones pasadas hay que ser sinceros, reconocer que hay una o dos que cambiaron drásticamente de la noche a la mañana, pero en casi la totalidad las tendencias previas fueron definitivas, es decir, será más sencillo para el Senador afianzarse a que el resto llegarán a figurar, les costaría, además de trabajo, mucho dinero y, lo que sea de cada quien, todas y todos andan con campañas muy austeras.

Por cierto, de esa encuesta hay buenas noticias para el priísta Enrique Cárdenas del Avellano, resultó ser el segundo más conocido en el Estado, aunque su grave problema es el PRI, pocos, casi nadie quiere votar por un organismo que dejó tristes recuerdos a la nación.

Esos números son respecto a la elección interna de Morena, respecto a la elección Constitucional hablan de que el partido del presidente ganaría, aunque quizá este estudio si sea muy temprano para llevarlo a cabo, para hacer predictivo, por algunas cosas, la más importante es que no hay candidatos a exponer en la medición y, por lo tanto, la gente no sabe con quién jalar, para dónde hacer su apuesta.

Por ejemplo, se tiene que decir, César Verástegui, El Truco, prácticamente tiene un mes y medio en el escenario, un mes y medio que es contemplado como prospecto a la gubernatura y en ese corto tiempo ha hecho variar la percepción ciudadana a su favor, más porque parece cantado que será el candidato del PAN y la coalición antilopezobradorista.

A que vamos, a que, en seis fines de semana, los únicos que se dan tiempo para dejarse querer por la organización Todos Por Tamaulipas, Verástegui dejó claro que panistas y antilopezobradoristas podrían unirse en torno a su candidatura, no solo eso, también que podría disputar la gubernatura con posibilidades de ganarla.

Digo, no se pueden cerrar los ojos para no reconocer que los eventos realizados en cada uno de los municipios donde se han hecho presentes han sido con la participación de miles y miles de personas, lo que le significaría, por si solo, que tiene seguro el voto duro de la oposición nacional que, aunque no lo crea, resultaría ser un buen colchón.

Por lo pronto, los números dicen que Américo Villarreal va con amplia ventaja en la interna de su partido y, hoy, también en la constitucional, lo demás, como se irán acomodando las calabazas después de todos los eventos y trabajo previo de los aspirantes, ya lo podremos detallar allá por marzo, cuando cada uno de los partidos tengan sus candidatos oficiales registrados.

SE REUNE RECTOR ELECTO DE LA UAT CON ESTUDIANTES… El Rector Electo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, visitó la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso (UAMVH), donde sostuvo un encuentro con personal docente y estudiantes, a quienes expresó el objetivo de trabajar juntos para seguir impulsando una Universidad más grande y más fuerte en beneficio de la juventud y la sociedad tamaulipeca.

El contador Mendoza Cavazos concretó una amplia agenda de trabajo para conocer las inquietudes, planteamientos y necesidades de docentes, alumnado y personal administrativo, además de hacer un recorrido por las diversas áreas e instalaciones de esta dependencia académica.

La comunidad universitaria de la UAMVH, por conducto del Mtro. Fernando Villanueva Pineda, Director del plantel, le brindó una entusiasta bienvenida y le reiteró una vez más el respaldo de contribuir en las acciones que estará impulsando su gestión rectoral del período 2022-2025 al frente de la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

En apego a la agenda de actividades, se llevaron a cabo sendas reuniones con docentes y alumnos representantes de grupo en las instalaciones del Centro de Desarrollo Estudiantil, donde se abordaron estrategias y proyectos que se estarán planteando para el fortalecimiento académico y la formación integral.

Entre otros temas, se habló del retorno gradual a las clases presenciales, el fomento a becas y programas de movilidad académica, programas deportivos y culturales, así como el desarrollo de proyectos de vinculación social, pública y empresarial.

Se presentó un diagnóstico de los programas educativos que se ofrecen, como son el bachillerato universitario, las licenciaturas de Mercadotecnia y Administración, Tecnología Educativa, y Educación y Tecnologías para el Aprendizaje, que se imparte en línea; además de los proyectos de investigación y el desarrollo de cuerpos académicos.

El Rector Electo y la comunidad de la UAMVH hicieron el compromiso de trabajar muy fuerte para que el plantel siga consolidando su prestigio, sus fortalezas y la vinculación que mantiene con la comunidad de Valle Hermoso y la región.

