Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con cinismo y una desvergüenza total, el Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio dijo que no puede abrir las cuentas públicas de Xicoténcatl González Uresti, como ex alcalde de Victoria, para fincarle responsabilidades.

Afirmó que la Constitución “no contempla” el caso y, “yo no puedo hacer una acción contra a la Constitución. No está dentro de mis facultades y atribuciones”.

Se disgustó con los reporteros para defender al ex alcalde panista, cuyas cuentas fueron aprobadas por la pasada legislatura, de mayoría panista. Los acusó de “no apegarse a la realidad”.

Espino compareció ante la Comisión de Vigilancia de la 65 legislatura, para informar a los diputados sobre el estado que guarda la fiscalización de los entes públicos sujetos.

-¿Le incomodan los cuestionamientos de la prensa? -Lo vemos un poco agitado.

-No, no, no me incomoda, más bien resulta en un momento dado incómodo cuando no se apegan a la realidad, pero para eso estamos. Ustedes pregunten y yo les puedo aclarar.

Ya de salida del Palacio Legislativo, otra pregunta que no le cayó bien al ingeniero mecánico eléctrico que fiscaliza las cuentas de los tres poderes estatales, municipios y organismos autónomos y descentralizados.

-Se prevé que en 2022 llegue MORENA a gobernar Tamaulipas ¿no le incomoda, no le da miedo que le puedan fincar cargos?

-No. Somos un órgano técnico apolítico. Estamos más allá de las percepciones que se digan. Nuestro trabajo ahí está, está demostrado. Ustedes han visto una pluralidad en cuanto a las revisiones o sanciones que hacemos a los municipios.

-Las demandas de los victorenses ¿dónde las deja? -le preguntaron sobre González Uresti.

-Siempre han sido atendidas. Lógicamente tenemos que atender las llegadas por los cauces. Si existe una denuncia en medios de comunicación, desafortunadamente la Ley no nos da la facultad de tener una atracción de algo que se diga en los medios.

-¿Está comprometido porque su pareja sentimental tenía contratos con la administración de Xico?.

-No, eso es una especulación. No existe ningún compromiso ni legal ni mucho menos inmoral, ni que afecte mi trabajo. Son apreciaciones muy de medios de comunicación.

A pregunta de por qué la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 6.7 millones de pesos en la renta de una camioneta blindada para Xico, y él, de la Superior del Estado no halló nada, Espino Ascanio cantinfleo al comentar que “si la observación está dentro de la ASF, es la que tendrá que responder porque no está dentro de mis facultades”.

Y los periodistas le tocaron el tema sobre la denuncia que ante él presentó la diputada Patricia Pimentel, de la 64 legislatura, en que nunca se dio una respuesta.

Afirmó el Auditor, acusando otra vez a los periodistas de desinformados:

-Sí se dio. Posiblemente ustedes no la tengan o posiblemente no han revisado las páginas de Internet, pero se le dio respuesta puntual, se entregó al Congreso y se subió a Internet y se le hizo llegar personalmente a la diputada.

En ella Pimentel denunciaba las corruptelas de la administración panista de González Uresti.

Desmintió operaciones con empresas factureras por parte gobierno municipal anterior.

-Yo los invito, me atrevo con todos y cada uno de ustedes para poderles enseñar el expediente. Todas las factureras que la diputada denunció, creo que eran seis, la factura existe, existe ante el SAT, fue revisada y fue compulsada. El bien o servicio fue realizado. Los representantes legales acudieron.

Quiso dar lecciones a los periodistas sobre las funciones de Inteligencia Financiera y la ASE.

-La UIFE tiene una función diferente ¡Ojo! la UIFE habla de cuestiones financieras. Si la UIFE investiga una empresa, yo no la investigo por eso, me interesa que exista.

-¿Logró comprobar los servicios? Porque algunos eran asesorías (de XicoténcatlGonzález).

-Sí, claro. Si tiene usted alguna duda o cualquiera de ustedes, con toda confianza se las podemos mostrar.

-¿Exenta usted a Xicoténcatl? –insiste un reportero

-Quizás usted revisó el informe último. No ha revisado el expediente que le da soporte a lo que nosotros estamos determinando. Yo sería incapaz y además sería inconstitucional poder emitir un informe que no esté sustentado.

-Son empresas que tienen domicilios en casas abandonadas ¿revisaron eso?

-Claro que sí, le estoy diciendo que acudimos a los domicilios, tenemos acta levantada, nos entregaron acta constitutiva, revisamos las facturas ante el SAT, no es que yo lo esté diciendo. No me atrevería a estar diciendo una mentira, porque es bien fácil de comprobar. Ustedes comprueben lo que les estoy diciendo.

Hay otras preguntas a las que no responde porque no oyó, o no quiso contestar como:

-¿Tiene miedo que Morena lo desafore?

Más sobre su pareja sentimental, a cuyos hijos presuntamente dio plazas en la ASE.

-No tengo familiares empleados de Auditoría y nunca he tenido.

-Lo hemos documentado en un reportaje -contesta el periodista.

-Me gustaría que me lo hiciera llegar porque esos documentales son falsos, pero me gustaría que los hiciera llegar. Ni tengo ni he tenido familiares dentro de la Auditoría.

-Se los hago llegar. Con todo gusto -establece el reportero.

-Hágalos llegar, pero son falsos.

-¿Está dispuesto a ser auditado?

-Yo soy auditado. No es que esté dispuesto.

-¿Enfrentará la Ley por alguna irregularidad?

– Tengo que hacerlo, soy un ciudadano y funcionario

Ahora sí estucha lo del desafuero:

-Tiene miedo que lo desaforen?

-No, por qué tendría miedo. Si encontraran alguna irregularidad tendría que hacerme responsable de la misma. No existe eso.

Y Jorge Espino Ascanio abandona la sede del Congreso abordo de su lujosa camioneta, y acompañado de sus “guaruras” que lo custodian día y noche.