Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Cómo si las elecciones se ganaran poniendo el grito en el cielo y pegándole al indignado, muchos panistas de Tamaulipas arremetieron contra su dirigente nacional Marko Cortés quien dijo que de seis gubernaturas a disputarse el próximo año solo en Aguascalientes tienen posibilidades, y muy grandes, de ganar.

Lo que dijo es una realidad, el PAN, en casi todas las encuestas que se han realizado en Tamaulipas está perdido, por lo menos en este momento, la tendencia favorece a Morena, pero, como siempre hay que poner un pero, las encuestas son de hoy y con entrevistas de ayer, es decir, no tienen necesariamente que ser la realidad para dentro de ocho meses que se estará votando para elegir al nuevo gobernador del Estado.

Hay algo más, todo eso lo sabe César Verástegui, más conocido como El Truco, quien es el virtual candidato del PAN, a quien la organización Todos Por Tamaulipas ya puso por el cielo y lo quiere de representante en las urnas, es más, que lo ha impulsado de tal forma que ya es irreversible que sea el representante del antilopezobradorismo, no es un secreto lo que le digo, hace poco menos de un mes en una reunión con la prensa mencionó con claridad y nadie pareció tomar sus palabras en cuenta, “vamos cuesta arriba, pero eso es hoy”, e inmediatamente remató su comentario con, “si le entró será para ganar, porque creo que se puede ganar, en unos 15 días ustedes podrían ver una situación diferente y ahí me cuentan”.

La verdad es que pasaron 21 días de aquella reunión y, efectivamente, hoy la percepción ciudadana ha cambiado, ¿qué es diferente?, de entrada, es un hecho que Morena ya no gana con cualquiera de sus más de 20 aspirantes como se percibía hace un mes, es decir, si no tiene un candidato con arraigo, trabajo y una estructura electoral fuerte del plato a la boca se les caerá la sopa, de esos hay dos o tres, encabezados por el Senador Américo Villareal, seguidos por Héctor Garza González y cerraría la terna Rodolfo González Valderrama, el problema de estos tres es que los otros 17 cada que pueden les avientan mugrero, es más, se considera que el equipo de uno de los que no encabezan las encuestas está haciendo más guerra sucia a sus compañeros que los opositores.

Claro, no se puede cerrar los ojos y hay que aceptar que lo que dijo El Truco a la prensa es una realidad, si cambió la percepción ciudadana cuando comenzó la organización Todos por Tamaulipas con eventos masivos en Victoria, San Fernando, Tula, Xico, Miguel Alemán, y también después de que en su calidad de Secretario General de Gobierno sigue amarrando a sectores como el campesino, los maestros, sindicatos, y ayer hasta se reunió con los hombres del dinero, con los representantes de la Federación de Cámaras de Comercio en Matamoros que le solicitaron trabajar en conjunto para resolver lo que no han querido hacer las autoridades municipales y federales emanadas de Morena, darles mayor seguridad.

A qué vamos, a que las palabras del dirigente del PAN a nivel nacional, Marko Cortés no eran un secreto, pero fueron entendidas con seriedad en el equipo de quien será su candidato azul en el Estado los cuales lejos de ponerse a llorar, de gritar y reclamar la torpeza de su presidente del CEN mejor se han dedicado a amarrar grupos, a reforzar las estructuras electorales y, desde luego, a apostarle a que Morena siga sin candidato por unos meses más en el entendido de que si siguen solos continuarán subiendo en las encuestas y cambiando la percepción ciudadana de tal forma que para cuando comience la elección se haya revertido la tendencia o por lo menos estén muy parejos y que gane quien mejor pueda organizarse el día de la elección.

Claro, claro, un dirigente panista del pasado dice que también le están apostando a que Morena se equivoque en la elección de su candidato y, más que eso, a que los otros 19 que no van a ser sigan con su loquera de tratar de destrozar a quien va primero en las encuestas creyendo que si lo tumban les pueda ir bien a ellos.

Por el lado que se vea, para quien va a ser candidato del PAN en el Estado, hay muchas situaciones que puede explotar, la primera es no ir de favorito ya que en esa tesitura lo han dejado avanzar, la segunda es creer que van a perder porque han dejado de fingir chamba, se les acabó la soberbia a los que son cercanos a ellos y han tomado las cosas con seriedad, vaya pues, ahora si dan resultados sin fingir trabajo, haciendo amarres serios y, finalmente, han sabido aprovechar que Morena va muy lento en la selección de su candidato, que les han prestado toda la cancha para El Truco y su Todo por Tamaulipas que ha dado golpes mediáticos espectaculares que realmente han logrado hacer percibir que las tendencias pueden cambiar.

Y sí, respecto a las palabras de Cortés, aunque les duela a panistas que no le entienden a esto, pues nomás hay que esperar y cuando diga la primera mentira que se le vayan encima…

