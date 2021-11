Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La maquiladora Kemet descartó pedir el certificado de vacunación Covid-19 para poder ingresar a trabajar en ese centro laboral, y respetará el derecho de los trabajadores que, por diversas razones, han decidido no aplicarse la vacuna, informó la secretaria general del sindicato Dolores Zúñiga Vázquez.

Afirmó que la Kemet ha sido respetuosa de la legislación laboral, así como de las instrucciones de la Secretaría de Salud, que no han establecido como requisito o condición que los solicitantes deban presentar su comprobante para poder trabajar.

“Hasta ahorita no lo han pedido, a los de nuevo ingreso no se les pide y se les ha respetado a los activos que no quieran vacunarse, no se les exige”.

De hecho, ni a los propios obreros en activo se les ha exigido el documento; aunque la mayoría de los trabajadores ya recibió su dosis, hay un porcentaje mínimo, alrededor del 2 por ciento, que se abstuvo de vacunarse por diferentes motivos.

Algunos trabajadores tienen temor de recibir este biológico porque han visto que muchos a los que ya se les aplicó siguen enfermando y otros no se quieren vacunar porque padecen ciertas enfermedades no transmisibles, como diabetes o hipertensión arterial y piensan que la vacuna podría alterar aún más su salud.

“Mi opinión es que no se los pidan, para mí no es un documento oficial y es una decisión que tiene que ver con la libertad de cada quien; algunos padecen cierta enfermedad y pueden sentirse mal como ya ocurrió, entonces cada quien es libre de vacunarse o no, y la Kemet si ha respetado eso”.