Por Agencias

Ciudad de México).- La senadora Martha Márquez Alvarado renunció a su militancia en el PAN y a ser parte de la fracción de Acción Nacional en el Senado, acusando corrupción en el partido.

Afuera del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, la legisladora anunció que acudió a presentar su renuncia a su militancia de 18 años, y por consiguiente a su cargo en el Consejo Nacional y en el Consejo Estatal de Acción Nacional de Aguascalientes. Así como a la bancada panista y se mantendrá como senadora sin grupo parlamentario.

En un video difundido en sus redes sociales, Márquez Alvarado acusó que el líder del partido, Marko Cortés, impide que haya democracia interna y que los ciudadanos se afilien libremente a Acción Nacional. También señaló que existe corrupción y favoritismo para los amigos de Cortés.

“La dirigencia nacional no ha hecho nada para evitar la corrupción que emana de gobiernos de Acción Nacional. Se perdió la esencia, no se defiende a la familia, no hay posturas claras en temas que le urgen a los mexicanos”, denunció.

Mientras que en una carta que envió a Cortés le reprochó que sus intereses personales priven en la institución.

“Como presidente de Acción Nacional has tenido conocimiento de actos de corrupción de un gobierno emanado del partido y tu dirigencia no ha hecho nada para solucionarlo”, aseguró la senadora.

Desde septiembre, tras la salida de Gustavo Madero del grupo parlamentario en el Senado para formar parte del llamado Grupo Plural, el PAN ha perdido tres escaños, sumando a la senadora Judith Fabiola Vázquez Saut, que apenas ayer se sumó a la bancada de Morena, y ahora a Márquez Alvarado.

Tras la renuncia de Márquez, el Grupo del PAN en el Senado, encabezado por Julen Rementeria, lamentó su decisión derivada de problemas locales.

“Lamentamos mucho que por problemas derivados de asuntos locales, nuestra compañera @mmarquezags deje su militancia en el Partido y de integrar el Grupo Parlamentario del PAN”, afirmaron en la cuenta oficial de la fracción en Twitter.

Y AYER OTRA SENADORA DEJÓ EL PAN Y SE FUE A MORENA

Morena recuperó rápidamente al integrante que había perdido su bancada en el Senado de la República tras la renuncia de Germán Martínez, luego de que la legisladora Judith Fabiola Vázquez Saut dejó el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y se sumó al de Morena.

El martes 9, Vázquez Saut rindió protesta como senadora del PAN en suplencia de Indira Rosales San Román. Pero este jueves la mesa directiva de la Cámara Alta anunció que recibió una comunicación en la que la panista informó de su incorporación a la fracción parlamentaria de Morena.

Con ese cambio, la bancada panista se queda con 23 escaños y la de Morena sube a 62.

La nueva integrante de Morena en el Senado fue dos veces alcaldesa de Acayucan, Veracruz, primero por el PAN -de 2005 a 2007- y luego por el Partido Revolucionario Institucional (PRI. (Apro).