Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Asediado por los reporteros, Luis René “El Cachorro” Cantú, presidente estatal del PAN, expuso una nueva dote que no se le conocía: Cantinflear

Al arribar al Palacio Legislativo, donde se instalaría la Comisión de Gobernación, de la que forma parte, Cantú evadió respuestas concretas sobre la afirmación de su dirigente nacional, Marko Cortés, en el sentido de que tienen perdida la gubernatura de Tamaulipas en 2022.

Le dio muchas “vueltas” al tema y al final no dijo nada.

Sobre la marcha y a la carrera, manifestó ante cámaras y micrófonos:

-Sabemos lo que hemos hecho y lo que falta por hacer y, al final de cuentas, quienes estamos aquí en Tamaulipas, quienes vivimos en Tamaulipas y hacemos las cosas en unidad, pero sobre todo en consenso, sabemos lo que se tiene que hacer y lo estamos haciendo y provocando en ese sentido en torno de nuestra dirigencia.

A otra pregunta sobre lo dicho por su jefe nacional, el también presidente estatal del PAN volvió a enredarse y a decirlo mismo:

-Respeto la opinión de todos obviamente, pero los que vivimos aquí sabemos lo que hemos hecho.

Los reporteros no lo dejaban terminar sus frases y él continuaba con que “el PAN hoy por hoy mantiene la unidad”.

-¿Los desalienta lo dicho por Cortés?

-No, no, para nada. Al contrario.

El mismo disco:

-Respeto la opinión de todos pero, al final de cuentas, lo único que te puedo asegurar es que sabemos lo que hemos logrado y sabemos lo que tenemos que seguir haciendo, y convocar a la unidad que es lo que se ha venido haciendo y tener sobre todo la madurez y voluntad de sumar a todos los liderazgos e ir en alianzas con diferentes liderazgos, eso es lo que nos va marcar.

-¿Tienen alguna encuesta que les diga cómo anda el PAN?

-No hemos medido aún, al final de cuentas lo haremos, a finales de noviembre. Como siempre lo he dicho, esperar la convocatoria, los tiempos de la convocatoria. Al final de cuentas sabemos lo que hemos logrado, lo que tenemos y sabemos lo que vamos a lograr para el próximo año.

-¿En qué se basó Marko para decir eso?.

-No, no, no sé en qué se basaría, pero al final de cuentas ahí están las declaraciones.

Resumen de la entrevista con Cantú Galván: No dijo nada.