Cd. Victoria, Tamaulipas.- El 26 de agosto, bajo el título "De ingenuos e ingratos" se publicó lo siguiente en la CENA de Negros:

“Dicen que con una inocencia casi pueril el alcalde de Madero, Adrián Oseguera, se ha convertido en una víctima más de la alcaldesa panista de Reynosa Maky Ortiz Domínguez quien ya lo convenció de que tiene que trabajar por la candidatura a gobernador ya que los demás, los de Morena por supuesto, no la merecen.

En forma casi extraordinaria la mujer le convenció de que realmente es el mejor alcalde del mundo, que la prueba son las encuestas que él mandó pagar y donde lo hacen el mejor en todos los aspectos, tal vez por olvido, tal vez por soberbia, el edil cayó en las garras de la mujer y se convenció de que es cierto, con todo y que, desde ahora se sabe, la presidenta de Reynosa no tiene más candidato a la gubernatura que ella.

Tan convencido quedó Oseguera de que se merece la candidatura que ya traicionó a uno de sus mejores aliados, a Rodolfo González Valderrama, Director de Radio y Televisión de la Secretaria de Gobernación, de quien ahora habla pestes, lo menos de lo que le acusa es de haberlo llevado a gastar mucho dinero en proyectos perdidos como lo era su candidatura a la dirigencia nacional de Morena y, hasta en su precandidatura misma…

Es tan ingenuo Oseguera que está tirando al cesto de la basura su posibilidad real de ser el candidato en seis años, de pegarse a cualquiera de los tres aspirantes que en este momento tienen aspiraciones viables, el de su ex compañero de proyecto Rodolfo González, el del Oficial Mayor de la Secretaria de Economía Héctor Martín Garza González o el del propio puntero de las encuestas, hasta hoy, el Senador Américo Villarreal, le ha lavado el cerebro la doctora de tal forma que todo lo construido se va a ir al caño si no reacciona. Y Maky, bueno, pues la alcaldesa de Reynosa más que ingenua pasará a la historia como ingrata”, luego de todo esto se detalla la forma como Maky hizo alcalde a su hijo que fue haciéndole creer a Chuma Moreno que él se merecía más la candidatura a alcalde de Reynosa que Gerardo Peña.

Hasta ahí lo publicado el 26 de agosto y, la verdad, es que no hay mucho que agregar, se concretó la traición de Oseguera a Rodolfo González Valderrama, se concretó lo ingrato de Maky Ortiz al causar división y problemas en un partido que le dio todo sin nada a cambio, que hasta a su hijo lo hizo candidato y lo llevó a cumplir sueños de convertirse en alcalde, trataré de explicarme.

Resulta que el martes sesionó el Consejo Estatal de Morena y ahí eligieron cuatro personajes a incluir en la encuesta para sacar el candidato a gobernador del partido, en la misma está Oseguera, Héctor Garza González, Maky Ortiz y una mujer que nadie conoce, explicar el asunto es sencillo, se trata de un madruguete del grupo de Oseguera que ordenó al Consejo que él tiene bajo su mando votar por esos nombres, según él, de esa manera obtendría como hombre los porcentajes más altos de aceptación y Maky la mujer mejor posicionada, es decir, con ello concretaban su proyecto de ser una u otro.

Y si, todo les salió bien, con un pequeño detalle, se olvidaron que es una elección de gobernador, también olvidaron que será el Comité Ejecutivo Nacional de Morena el que registrará candidato y, más en corto aún, quienes van a decidir a quién medir.

Vaya, es ridículo que estando por lo menos 10 aspirantes por encima de Oseguera, en aceptación estatal, de pronto el alcalde de Madero se quiera convertir en el candidato a gobernador y, lo de Maky, quien sabe cómo será tratado ya que sus manos se ven metidas en ese madruguete, ahora, lo muy real es que Oseguera debe empezar a rezar para ser él el candidato o que sea Maky y le respete los acuerdos ya que de otra manera será hasta imposible que termine sus tres años de alcalde para lo que acaba de ser electo en Madero, sus asesores se han equivocado y él más al creer que podría cumplir su sueño en este sexenio…

NUNCA MÁS EN MANOS DEL CRIMEN ORGANIZADO… “Nunca más un Tamaulipas bajo el dominio del crimen organizado, esa es la consigna y nuestro compromiso”: dijo el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca al inaugurar en Reynosa el Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Computo e Inteligencia, (C5) o Centro de Vigilancia Tamaulipas (CV 5), obra de construcción de 5 mil metros cuadrados con una inversión de 4 mil millones de pesos.

La apertura e inauguración del CV5 estuvo atestiguada por las Cónsules Generales de Nuevo Laredo y Matamoros, Deanna Kim y Yolanda Parra, en representación del Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, además estuvieron presentes autoridades del departamento de Seguridad Nacional en Washington, de la Secretaría de Seguridad Publica Federal y cientos de invitados de distintos sectores del estado.

«No hay nada más sagrado, después de la vida, que nuestra libertad, nuestra seguridad, es ahí donde les pido que unamos esfuerzos, capacidades, talentos y recursos para seguir haciendo de Tamaulipas lo que hoy en día ya es reconocido; Gracias al trabajo en conjunto entre sociedad y gobierno, hoy en Día Tamaulipas está entre los 10 Estados más seguros de México», comentó el mandatario.

La infraestructura del CV5 se suma al trabajo que actualmente realizan los C-4 en los municipios de Victoria, Mante, Tampico y Nuevo Laredo. En el mediano plazo va a permitir vigilar colonias, carreteras, espacios públicos y sitios estratégicos más seguros con el monitoreo de más de 5 mil cámaras en los 25 municipios más grandes del Estado; fortalecer las carpetas de investigación ya que las áreas de análisis contarán con mayor evidencia para realizar el trabajo de las fiscalías.

Reforzar aún más a las instituciones de seguridad y de justicia al facilitar la consulta de antecedentes de aspirantes y personal que trabaja en ellas; así como garantizar mayor eficiencia en la respuesta ante emergencias, mediante un mejor despacho de recursos humanos y físicos ante eventos de esta naturaleza.

Su construcción y operación contribuye a seguir avanzando en la reducción de la incidencia delictiva; en ese sentido, Tamaulipas se ubica entre las 10 entidades con menor índice criminal de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y en el número 12 del Índice de Paz en México.

“Ahora tenemos un gran reto y yo, asegurar que Tamaulipas siga por el mismo camino, por el mismo rumbo, con la misma dirección, nunca bajar la guardia, asegurarnos que los próximos gobiernos utilicen todos estos instrumentos que hoy en día tiene el Gobierno del Estado para seguir restableciendo la paz y el orden y estado de derecho en cada rincón de nuestro Estado, yo al igual que ustedes no estoy dispuesto a regresar a ese pasado, dónde se vivía con miedo, dónde no podíamos transitar por nuestras carreteras, dónde dejó de llegar la inversión, dónde se dejaron de generar empleos, ese reto lo tenemos juntos”.

El CV5 cuenta con tecnología Videowall de última generación, área de registro y consulta de antecedentes de aspirantes y personal de las instituciones de seguridad y justicia, evaluaciones de control y confianza, inteligencia en apoyo a las corporaciones de seguridad, Centro Coordinador de Operaciones para garantizar y dirigir la atención de emergencias, sala de crisis para la toma de decisiones, helipuerto, estacionamiento, 191 kilómetros de red de datos híbrida, red inalámbrica para interconectar los sistemas de video vigilancia en el Estado, arcos carreteros, instalación de 7 nuevas posiciones en estaciones seguras con tecnología de lectura de placas, área de mantenimiento preventivo y correctivo, área de capacitación y transferencia de conocimiento.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca participó también en el Primer Congreso sobre Seguridad Pública SeguriTam a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) en el Centro de Convenciones ExpoTam Reynosa, en donde más de 18 dependencias estatales expusieron sus avances en la materia, así como intercambiar conocimientos y buenas prácticas con metodologías para el fortalecimiento de sus capacidades en el área de seguridad y justicia a partir del uso de la tecnología.

Durante el evento estuvieron presentes, en representación de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de la Secretaría del Gobierno Federal, el Director General de Política y Desarrollo Penitenciario, José Enrique Vallarta Rodríguez, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, Silvia Maribel Pesina Torres, el Comandante de la Cuarta Región Militar, General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Pablo Alberto Lechuga Orta, en representación del Comandante de la Primer Región Naval, el Almirante, Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Santiago Jorge Morgado Gómez, Capitán de Navío, Oscar Valencia Palacios, Jefe de Grupo de Comando del Sector Naval Matamoros, el Fiscal General de Justicia del Estado, Irving Barrios Mojica, el Secretario General de Gobierno, Cesar Augusto Verastegui Ostos, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, José Jorge Ontiveros Molina, el Juez del Condado de Hidalgo, Richard Cortés.

El Senador de la República, Ismael García Cabeza de Vaca, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Horacio Ortiz Renán, el Director del C5 en Nuevo León, Enrique Sustaita Piñón, en representación de Samuel García Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León; La DHS Inteligence & Anaysis Mission Director (Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos) , Emily Keplar, HQ Foreign Operations Branch Director U.S. Border Patrol, Customs and Border Protection Head Quarters (Washington DC), José Gardea, el Deputy Chief, Rio Grande Valley Sector, Joel Martínez, el Mayor of McAllen, Javier Villalobos, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suarez Fernández.

También el General Brigadier D.E. M. Marco Antonio Hernández Chávez en representación del General de Brigada D.E.M. Vicente Antonio Hernández Sánchez Comandante de la Octava Zona Militar, el Inspector Jefe, Javier Gallardo Ortiz, Comandante de la Coordinación Regional Tamaulipas 3 en representación de General de Brigada D.E.M, Bernardo Reginaldo Reyes Herrera Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, el Encargado del despacho de la Delegación Estatal de la FGR, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, Jesús Jaime Gómez Macías, Jefe de la estación del Centro Nacional de Inteligencia en Tamaulipas, Gerardo Márquez Guevara Fiscal General del Estado de Coahuila, Sonia Villarreal Pérez, Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Coahuila; David Fernando Rodríguez Robledo Coordinador del Centro Estatal de Inteligencia del Estado de Baja California, Luz Virginia Togno Murguía, Delegada de la Cruz Roja Mexicana en Tamaulipas, Yolanda Barrera González, Coordinadora estatal de las mesas de Seguridad en el Estado de Tamaulipas, Josefina Guzmán Acuña Coordinadora Ejecutiva de la Mesa de Seguridad y Justicia de Victoria, José Luis del Ángel Sosa, Coordinador Ejecutivo de la MCSJTMA y Cesar Amilcar López, Coordinador de la mesa de Seguridad y Justicia Reynosa.

