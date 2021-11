Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Una vez emitida la convocatoria para elegir al candidato a gobernador por Morena se ve pasar el penúltimo tren de muchos de esos farsantes de guinda que se dicen aspirantes a ese puesto cuando es una realidad que nadie los quiere, que está visto que requieren de un milagro, y hasta de una varita mágica, para que sus sueños se hagan tangibles.

Lo mismo pasa en el PAN, aunque en el lado azul la situación es más clara, ahí solo César Verástegui, El Truco, parece un candidato real, de esos que pueden pelear dignamente con posibilidades de ganar en la próxima elección, que sigue subiendo en las preferencias ciudadanas y, más aún, que quienes lo apoyan tienen dinero y estructura para hacer una campaña competitiva.

La verdad es que en Morena de los nueve que ya anunciaron van a buscar registrarse para ser tomados en cuenta en la encuesta que se utiliza como método de selección, siete deberían estar levantando la mano de los otros dos, apostarle a un proyecto viable; trataré de explicarme.

Mire, de entrada a cinco los van a batear desde el principio, les negaran el registro por cuestiones de la convocatoria que habla de solo cuatro a medir, después de eso, de registrarse cuatro aspirantes a la candidatura a gobernador por ese partido, es claro que dos van a acaparar las preferencias y los otros harán el oso de su vida ya que no servirán ni de comparsa, qué significa eso, pues que a partir de ahí los que queden arriba podrán deshacerse de los aspirantes más débiles junto con sus equipos sin el menor cargo de conciencia ni temor a que les arrebaten votos porque descubrirán que electoralmente no sirven de mucho, digo, en el afán de buscar la unidad con los que si tengan peso específico en la sociedad, en los ciudadanos, pues trataran de negociar fuerte y ahí ya no cabrán los otros.

Si, le entiendo, seguro que usted ha visto en el feis y en muchas páginas de internet encuestas que un día ponen de puntero a uno y el otro día a otra, u a otro y otro hasta llegar a los nueve como ganadores, pero solo se trata de la guerra interna, de estrategia, de acciones de marketing, intentan persuadir al ciudadano de que son los buenos o es la buena, sin embargo, ir a la contienda con esas mismas armas es un suicidio, una torpeza, una acción pueril ya que les van a descubrir su juego y lo farsante.

Exacto, a siete de los aspirantes de Morena les hace falta que alguien les de una buena cachetada y les haga entender que las encuestas que tienen en sus escritorios las mandaron hacer ellos o ella, las pagaron ellos o ella y, en esas condiciones, era difícil que no apareciera en primer lugar de preferencias y muy por encima del resto.

Sintetizando, en Morena este es el penúltimo tren de muchos aspirantes y sus equipos, si quieren trascender, si quieren aparecer en la nómina del próximo gobierno, en caso de que ganen, la decisión la deben tomar hoy y con mucha madurez deben buscar el teléfono de los punteros y, ahora sí, jugarse su última carta al levantarles la mano con una declinación a su favor, apostándole a que sea el bueno.

Y si, para resumir, hay que decir que en el PAN el alcalde de Tampico, Jesús Nader, y el Diputado federal, Gerardo Peña, también deberían tener esa humildad y de una vez levantar la mano de César Verástegui, El Truco, hacerlo su candidato y jugársela hasta el final, digo, no les queda de otra ya que si gana Morena los harán perros del mal y si se pelean y gana el PAN también, ellos, Gerardo y Jesús Nader, está visto no ganarían una elección porque son muy ahorrativos, codos para invertir el dinero en la grilla, y eso, para su desgracia, no se usa por estas regiones y, electoralmente hablando, es un pecado capital.

Aunque no lo quieran ver, a Jesús Nader no lo conocen o no votarían por él ni a un paso de donde termina Tampico, su municipio, ya en Madero no tiene el menor atractivo, es verdad que se le considera un buen alcalde, que ha hecho un buen trabajo, pero más real es que no salió a tiempo a la contienda interna y no confía en él como para meterle dinero y repuntar en el atractivo ciudadano, lo mismo pasa con Gerardo Peña que no convenció ni a los de su distrito que es buen político como, efectivamente, lo es.

Para concluir, estos días son los últimos que les quedan a muchos farsantes que se dicen aspirantes a la gubernatura de Tamaulipas para subirse al último tren que es la campaña y el cual, por cierto, lleva directo al presupuesto estatal, digo, si ganan…

EXPONE RECTOR ELECTO PLAN DE TRABAJO A UNIVERSITARIOS… En su visita a la Facultad de Comercio y Administración de Victoria (FCAV), el contador público Guillermo Mendoza Cavazos sostuvo un encuentro con la comunidad académica y estudiantil donde expuso su plan de trabajo para la gestión rectoral 2022-2025 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Docentes, estudiantes y personal administrativo encabezados por el director de la FCAV, José Antonio Serna Hinojosa, dieron la bienvenida al contador Mendoza Cavazos, con un gran entusiasmo por recibirlo como un distinguido y exitoso egresado de este plantel universitario.

En este contexto, el Decano Luis Navarro Roso, resaltó la trayectoria académica y profesional de Guillermo Mendoza, y dijo que su labor en la Universidad, su prestigio y su imagen, significó que todas las unidades académicas, facultades y escuelas estuvieran de acuerdo para elegirlo en forma unánime Rector de la UAT.

“Como maestros podemos ofrecerte que la facultad va a ser la mejor de la Universidad, y te garantizamos que todos, para apoyar tu rectorado, vamos a seguir trabajando incansablemente para que la UAT trascienda en el ámbito educativo”, subrayó el Decano.

En el inicio del recorrido, el contador Mendoza Cavazos sostuvo un diálogo con los docentes en la explanada del plantel, y posteriormente, se reunió en el auditorio con los estudiantes de licenciatura y posgrado, en cuyo marco agradeció la invitación a compartir su propuesta y el respaldo que le han dado para impulsar los proyectos de mejoramiento integral de la Universidad.

A nombre de los estudiantes de licenciatura, Daniel Hernández Bolado dijo que para ellos es un orgullo platicar con uno de los egresados más destacados de la Facultad de Comercio de Victoria, destacando que bajo su liderazgo joven e innovador, la Universidad será más fuerte y la llevará hacia nuevos horizontes.

Por su parte, la alumna de posgrado, Mara Muñiz Lerma, agradeció el espacio para que los estudiantes puedan dialogar con el Rector Electo y plantear sus inquietudes que contribuyan en enriquecer su formación.

En su visita a la Facultad de Comercio y Administración del Campus Victoria, el contador público Guillermo Mendoza Cavazos recorrió el edificio de Posgrado donde constató el impulso que se ha dado a la Maestría en Dirección Empresarial y el Doctorado en Ciencias Administrativas, como programas acreditados en el CONACYT.

De igual manera, visitó los centros de cómputo y el área de tecnologías de la información, además de presidir sesiones de trabajo en el Aula ANFECA con los doctores José Antonio Serna Hinojosa, Gerardo Delgado Rivas, Yesenia Sánchez Tovar, Elvia Arratia Mireles, Francisco García Fernández y Juan Cepeda García, que expusieron un diagnóstico situacional en materia de docencia, programas educativos, investigación, posgrado, infraestructura, entre otros temas.

