Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sin reservas, la mayoría mexica aplaude la decisión del supremo gobierno, respecto de Emilio Lozoya y la corrupción derivada de su paso por la dirección de PEMEX. El ex funcionario por fin empieza a pagar culpas por el mal uso del poder durante el anterior sexenio. Es apenas una muestra de los excesos permitidos, alentados y disfrutados por el neoliberalismo priista y panista que casi destruyó la nación a partir del régimen de Carlos Salinas de Gortari, el cual sin escrúpulos inició la privatización de valiosos bienes propiedad de la nación.

Existe ahora, la confianza de que el caso que nos ocupa, no quedará a la mitad del camino, sino alcanzará culminación llevando a juicio a los verdaderos culpables, es decir, a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray quienes debieran ser objetivos prioritarios de la Fiscalía General, si es que las denuncias de Emilio “N” proceden en la magnitud del daño causado a la república.

En este sentido, es uno de los mayores retos que enfrenta la 4T. No olvidemos que el ex titular de la paraestatal señala a sus jefes como aquellos que le ordenaron cometer los presuntos ilícitos por los que desde la noche del miércoles anterior duerme en prisión, acompañado de personajes no muy gratos a la justicia y buen vivir.

Es una larga historia de complicidades múltiples, variadas y suficientes como para que el país ya no transite jamás por un sistema que solo trajo pobreza, destrucción y pérdida de soberanía, donde una minoría racista y sin valores se apropió de la riqueza social.

Emilio “N” probablemente permanezca mucho tiempo tras las rejas y esperamos que quienes lo indujeron sufran el mismo destino. No puede ser de otra manera cuando así lo exige la república ofendida. Durante el proceso, que deseamos sea claro y de información suficiente, los mexicas seguramente conoceremos detalles de cómo funcionó la impunidad y los métodos para evadir la ley durante muchos años, sin perder siquiera la respetabilidad, hasta alcanzar alto grado de cinismo que llevó a Enrique Peña Nieto a asegurar que la corrupción era parte de la cultura nacional…¡qué poca progenitora!…por supuesto que entonces, ningún medio o “analista” comprometido con sus intereses económicos lo criticó. Más bien celebraron “su franqueza”.

De nuestra parte, deseamos larga estancia de Emilio “N” y sus ex jefes, tras las rejas. “Nomás pa’ que aprendan”.

CRISIS PANISTA

Innegable que a nivel nacional el PAN está afectado por la 4T y desde luego por el arrastre de MORENA. La aceptación de Marko Cortés de la derrota anticipada en casi en la totalidad de los estados en disputa el próximo año, es indicio de la baja estima que padece dicho partido.

El dirigente es sincero, hay que reconocerlo, razón por la que el columnista considera inmerecido el linchamiento por parte de algunos distinguidos militantes quienes debieran agradecer el anuncio del desastre que viene, si es que no toman las providencias necesarias.

Marko optó por la verdad y no por falso optimismo, ¿usted cree que ignoraba el impacto de sus palabras?. Aun sí alertó sobre el futuro incierto que no es efecto de su imaginación, sino de la realidad y difíciles circunstancias que enfrenta su partido.

Por supuesto que los morenistas están felices dado que les facilita el camino rumbo a las elecciones del 022, pero ojo, no deben exagerar la confianza.

SUCEDE QUE

El nuevo héroe de MORENA se llama Marko Cortés.