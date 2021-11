Por Agencias

Ciudad de México. La familia de Rosario Robles Berlanga anunció el inicio de una campaña para buscar la libertad y exoneración de la ex secretaria de Desarrollo Social, hoy en prisión preventiva, acusada de ejercicio indebido del servicio público.

En conferencia de prensa, el hermano de la imputada, Francisco Robles, afirmó que su objetivo es conseguir su completa absolución: “Nosotros como familia no estamos buscando ya el cambio de la medida cautelar, no estamos buscando que Rosario pueda seguir su proceso en libertad en su casa en una prisión domiciliaria, estamos buscando la inmediata libertad de María del Rosario Robles Berlanga, y ese va a ser uno de los aspectos centrales de nuestra lucha.”

La movilización incluye un ayuno de diez días, jornadas de oración y meditación, misas por el Estado de Derecho, una marcha de 36 horas alrededor del Zócalo y un plantón en la glorieta de la Palma, sobre Paseo de la Reforma.

Su hermano subrayó: “vamos a estar insistiendo en su absolución lisa y llana, en su libertad absoluta e irrestricta, eso tienen que tener muy claro. Una cosa son los procesos legales y otra cosa es por lo que vamos a luchar como familia, y en ese sentido nosotros vamos a luchar por su inmediata libertad y su reconocía el reconocimiento de su inocencia”.

Por su parte, su hija, Mariana Moguel, reiteró que Rosario Robles no aceptará acogerse a la figura de testigo colaborador: “Porque mi madre no es un circo, mi madre no se va a prestar a narrativas alejadas de la verdad y de la justicia a narrativas de la mentira a las mentiras de pisar al otro para poder tener beneficios o privilegios”.

