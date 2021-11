Por Agencias

Guanajuato.- El ex director del Instituto de la Juventud de Guanajuato y diputado federal electo por el PAN, Jorge Romero Vázquez, salió este viernes del Cereso de Irapuato después de que, en un hecho inédito, la Fiscalía del Estado se echó para atrás en la acusación por presunta violación espuria y obtuvo la reclasificación del delito para “bajarlo” a abuso sexual.

Mientras esto ocurría, una segunda víctima dio a conocer en redes sociales que también mantiene una denuncia penal contra del panista, que está en proceso de integración en la propia Fiscalía y no ha sido presentada al Poder Judicial. La denuncia es también por violación, misma que presuntamente habría cometido en el 2017, cuando era director del Instituto de la Juventud.

En la audiencia de este viernes, la jueza aclaró que el Ministerio Público tendrá que explicarle a la víctima por qué decidió solicitar la reclasificación, cuando había integrado toda la investigación por un delito más grave, si ahora dice que no tiene manera de probarlo.

Romero se encontraba en prisión preventiva desde fines de agosto, cuando fue vinculado a proceso acusado por la propia Fiscalía de violar a una joven al salir de una fiesta que el propio panista organizó el 18 de junio, para celebrar su triunfo electoral como diputado federal por el distrito 09 de Irapuato.

El ex director del Instituto de la Juventud de Guanajuato no llegó a tomar protesta en la Cámara de Diputados, porque la víctima alertó de que Romero no había comparecido ante un juzgado penal por el delito que presuntamente cometió, y fue presentado en audiencia.

Los datos de prueba que expuso la Fiscalía fueron suficientes para que la juez de control lo vinculara a proceso como indiciado por el delito de violación espuria, por lo que quedó en prisión preventiva debido a la gravedad del delito.

Sin embargo, de manera inesperada, esta semana la propia Fiscalía -misma que por ley representa a la víctima- aparentemente “cambió de parecer” y se echó para atrás en la acusación, así que pidió que se reclasificara el delito por el de abuso sexual, un delito menos grave que no implica prisión preventiva.

Antes de la audiencia, Regina, la víctima, dijo temer que por “cuestiones políticas” Romero fuera respaldado para dejar la prisión preventiva y reclamó a la Fiscalía actuar sin su conocimiento y dejarla en indefensión.

En la audiencia de este viernes, la jueza aclaró que es facultad de la Fiscalía plantear la reclasificación del delito según sus elementos de prueba, por lo que admitió el recurso.

Debido a que la acusación quedó en abuso sexual, los abogados defensores del ex funcionario estatal solicitaron que se retirara la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Romero abandonó el Cereso este mismo viernes por la tarde, sin dar declaraciones.

Ahora enfrentará este proceso en libertad, aunque no podrá salir del país, no podrá acercarse a la víctima ni a su familia y deberá firmar mensualmente en el juzgado.

La víctima anunció que impugnará legalmente esta acción de la Fiscalía. (Verónica Espinosa/Apro).