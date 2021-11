Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Esta semana la noticia es una camioneta que utiliza el alcalde victorense Lalo Gattás Báez, camioneta Chevrolet tipo Tahoe color blanco y de modelo reciente, y se ha dicho que tiene una procedencia ilícita, entregada como regalo por un empresario de Reynosa.

Del tema ya el diputado morenista José Braña Mojica dijo a los reporteros del Congreso: “Pues te digo, no estoy enterado ahorita en que se ande trasladando nuestro presidente (Gattás) y lo que sí te puedo decir es que él está cumpliendo con los compromisos que hizo en campaña”.

Ante la insistencia de los reporteros sobre la troca, el legislador dijo: “Que él de la respuesta de dónde viene, cómo la compró, cómo la adquirió, eso sería preguntárselo a él directamente”.

Tras ello, reporteros abordaron al alcalde victorense. Y vale decir que Gattás fue contundente: “la camioneta es una transacción entre particulares y tengo factura pero sí quiero la muestro si no, no”.

Lalo Gattás fue bien preciso en su respuesta a reporteros: “Me gustaría que me preguntarán sobre los 6.5 millones de pesos que no aparecen del gobierno de Xicoténcatl González Uresti, donde hay una camioneta blindada con cargo al erario municipal»

Y agregó: “Ese es un tema de legalidad, no mediático”.

Abundó el presidente municipal de la capital de Tamaulipas que los ex servidores públicos de la administración panista tienen derecho de ampararse, incluso de no acudir a las citas de comparecencia en el ayuntamiento, sin embargo dejó en claro: «Es la Auditoría Superior de la Federación la que está solicitando que ellos sustenten los faltantes del presupuesto federal y será la autoridad en su momento, quien aplique lo que corresponda» .Y entonces el alcalde Gattás expresó: “Mi pregunta para ustedes sería ¿Por qué no preguntan cuándo están en el 15 (Palacio de Gobierno estatal) lo de las 55 camionetas blindadas?” .

En este encuentro el alcalde Lalo Gattás dijo con voz clara y tono firme que puede hacer con su dinero lo que le dé la gana, la austeridad republicana, aseguró, se aplica en la administración municipal y puso como ejemplo su equipo de telefonía, que paga él y no lo carga al erario público.

Así las cosas, respecto a la camioneta blanca.

En otro tema, les comparto la convocatoria del alcalde Gattás: Textual dice en su Face: Para promover los valores cívicos, te invitamos a presenciar nuestro desfile Conmemorativo del 111 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, este próximo 20 noviembre, a las 8:30 hrs, iniciando en la Calle Alberto Carrera Torres, sobre la Av. Francisco I. Madero (calle 17).

Finalizando con un festival artístico a las 9:30 en la Explanada de los Niños Héroes, de la Alameda Pedro J. Méndez. (NOS VEMOS).

