Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá pagar 269 mil 775.24 pesos a los padres de un fallecido, por los conceptos de pensión de ascendientes, aguinaldo e incrementos, por el período del 2 de agosto del 2014 al 31 de enero del 2020, ya que mediante la sentencia 962/2021 el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Victoria le negó el amparo en contra de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en Victoria.

El Juez Francisco Manuel Rubín de Celis Garza, titular del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Victoria, determinó que, en ese orden, los artículos 6 y 22 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del IMSS disponen que los jubilados percibirán mensualmente, por concepto de aguinaldo, un 25 por ciento del monto de la jubilación o pensión, con independencia de que recibirán un aguinaldo anual en los términos señalados por la Ley del Seguro.

El 24 de mayo del 2021, la Junta, resolvió el incidente de liquidación 23/2015, condenando al pago de la pensión de ascendientes. El órgano recurrió al juicio de amparo argumentando que la autoridad laboral introduce a prestaciones no solicitadas en la planilla de liquidación, ya que condena por una prestación que identifica como “aguinaldo anual” y dos cantidades que no se pueden identificar pero que identifica con las siglas “INC.A/M” e “INC./A/A”.

El Juez señaló que la Junta responsable no introdujo elementos extraños a la litis, pues los conceptos de incremento de aguinaldo mensual e incremento de aguinaldo anual, formaron parte de la condena y fueron computados por los terceros interesados (beneficiarios) en su planilla de liquidación. Además, las siglas “INC.A/M” e “INC./A/A” corresponden a esas prestaciones, lo cual hace inoperantes los argumentos jurídicos del órgano federal y por tal motivo inatendibles por la autoridad judicial.

De la hoja de cálculo formulada por los ascendientes del trabajador, aquí terceros interesados, introdujeron los aludidos conceptos de incremento de aguinaldo mensual e incremento de aguinaldo anual, al identificarlos de la siguiente manera “INC.A/M” e “INC./A/A”, por lo que el Juzgado emitió la sentencia negando el amparo y ahora la Junta deberá obligar al IMSS a pagar.