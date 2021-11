Por David Zárate Cruz

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por un crédito fiscal (adeudo), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó la inmovilización de una cuenta bancaria en que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le deposita la pensión a un ciudadano de Nuevo Laredo, dejándolo sin forma alguna de subsistir, pese a que las pensiones son inembargables, por lo que mediante la sentencia 95/2019 el Poder Judicial Federal otorgó el amparo para que se desinmovilice dicha cuenta y le regresen lo descontado a La persona perjudicada

El Juez Alfredo Rivera Anaya, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, determinó que la responsable, al emitir el oficio de inmovilización reclamado no funda ni motiva su decisión, además de que la inmovilización se realiza en la cuenta en la que el ciudadano recibe el pago de su pensión por jubilación, lo que provoca que no pueda sufragar lo más indispensable de su manutención y la de su familia, en franca violación a lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción VIII, Constitucional.

En esa consideración, se estima ilegal la inmovilización de la cuenta bancaria, a fin de garantizar el crédito fiscal, pues tal actuación contraviene lo establecido por el artículo 157, fracción XI, del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que se encuentra acreditado que los fondos de dicha cuenta corresponden al pago de pensión por jubilación del afectado, por lo que es evidente que con se transgredió la ley.

El Juez señaló que, del artículo 123 constitucional se desprende que el salario mínimo está protegido contra embargo, compensación o descuento; en este punto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que esta protección también comprende la pensión por jubilación, atenta a la finalidad de la norma y no a su interpretación literal, porque aun cuando el precepto constitucional no se refiere expresamente a la pensión, ello se debe a que en 1917 todavía no existía este concepto.

El Juzgado emitió la sentencia otorgando el amparo para que la Administración Desconcentrada de Recaudación de México “2” de la Administración General de Recaudación de la SCHP, restituya al ciudadano en el goce de los derechos afectados, es decir, que ordene desinmovilizar la cuenta bancaria, correspondiente a la pensión jubilatoria otorgada por el IMSS y de ser el caso de haberse dispuesto de dichos fondos, reintegrarlos al afectado.