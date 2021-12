Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este martes el grupo parlamentario de Morena abandonó la sesión ordinaria en el Congreso del Estado, que estaba pactada para las 12:00 horas, en la cual se pretendía votar la iniciativa mediante la cual se suspendía definitivamente el cobro del canje de placas obligatorio que está contemplado para el 2022, la que ya está aprobada en comisiones.

De acuerdo con un comunicado de grupo parlamentario de Morena, el PAN en contubernio con el gobierno estatal, quiso utilizar la falta circunstancial de cinco diputados de Morena para frenar esta iniciativa, y si los diputados guindas continuaba en la sesión se corría el riesgo que la voracidad del PAN llegara a los bolsillos de los tamaulipecos, aprobando el cobro de placas ante la situación económica compleja que se vive en Tamaulipas, como consecuencia de la pandemia por todos conocida.

“El Grupo Parlamentario de Morena en Tamaulipas reiteramos el compromiso de defender al pueblo de los excesos que tanto han dañado a la entidad. Los panistas se niegan a dejar atrás los privilegios con que cuentan, sin embargo, no nos cansaremos de decir que no hay dinero que alcance cuando un gobierno es despilfarrador y corrupto como los que ese partido ha encabezado en Tamaulipas en los últimos años, y es momento de que el gobierno se apriete el cinturón y no la sociedad”.

De acuerdo con los diputados de Morena esta acción parlamentaria no viola ninguna ley establecida en la Constitución de Tamaulipas, ni en los reglamentos internos del Congreso, pues lo que motivó a tomar esa decisión fue proteger los trabajos que se han construido para el bien de los tamaulipecos, y de ninguna forma fue por evadir algún tema en particular, porque el trabajo de ese Grupo Parlamentario ha sido transparente y de respeto.

“Respecto a la judicialización que se pretende dar a la máxima tribuna de Tamaulipas, reiteramos que el compromiso del Poder Legislativo es generar las leyes que conducen el marco legal en el que vivimos en el Estado y que en Morena estamos a favor de la legalidad, por lo que se deben utilizar los canales legales adecuados para presentar las denuncias correspondientes para cada hecho delictivo que se conozca, sin embargo se pretende a base de golpes mediáticos desde la tribuna legislativa manipular a la opinión pública. De ninguna forma permitiremos que sigan los abusos, el exceso y el despilfarro a costa del pueblo de Tamaulipas”.

LOS PROPÓSITOS DEL PAN

En entrevista posterior, ya desactivados por la acción de los legisladores de Morena, el dirigente formal del PAN, Luis René Cantú Galván admitió que los diputados blanquiazules presentarían un exhorto a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno del estado, a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y al IETAM y “a fin de que, a la brevedad, realicen las acciones necesarias a su alcance para determinar la responsabilidad de todas las personas implicadas o relacionadas con los hermanos Sergio y Julio Carmona Angulo, en el caso del uso de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales del pasado y actual proceso electoral en la entidad”.