Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La industria maquiladora en Victoria no adelantará el pago parcial del aguinaldo con motivo del Buen Fin, porque los obreros tienen muchas deudas que pagar y esperan el aguinaldo para saldar esos compromisos, dijo la dirigente sindical Dolores Zúñiga Vázquez.

Descartó esa posibilidad de que los trabajadores aprovechen las ofertas y promociones que ofrecerá el programa comercial, que en este 2021 inicia el 10 de noviembre y termina el 16 del mismo mes.

La secretaria general del sindicato en la maquiladora Kemet, Dolores Zúñiga Vázquez, afirmó que a los empleados de esta empresa no les preocupa ni inquieta que no les adelanten su aguinaldo porque de hecho ya tienen bien programados los gastos que harán con ese importante recurso económico.

“Fíjate que no, no es algo que les preocupe eso de que les adelanten el aguinaldo; todos lo esperan en las fechas establecidas de acuerdo a la ley y pues no les interesa gastarlo antes”.

Muchos obreros tienen deudas que pagar y el aguinaldo les sirve mucho para pagar esos compromisos que adquirieron y que deben solventar en el mes de diciembre, explicó.

“Muchos ya tienen programados sus gastos de fin de año y muchos otros tienen que pagar deudas o compromisos adquiridos a lo largo del año y para eso utilizan el aguinaldo”.

Dijo que en las reuniones que sostiene el comité sindical con los agremiados, el Buen Fin no es un tema porque de hecho nunca antes, al menos la maquiladora Kemet, ha adelantado el pago de esa prestación económica para que los obreros aprovechen las supuestas ofertas que se brindan durante los días que dura este programa comercial.