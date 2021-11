Por Agencias

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas-. (proceso.com.mx). El Comandante Germán, fundador de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN-1969) y simiente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN-1983), acusó al Subcomandante Galeano de haber “trastocado” los acuerdos y crear un movimiento indígena tras la guerra de 1994 y haber desviado “el método marxista” que por décadas había funcionado con éxito.

Fernando Yañez Muñoz, nombre real del Comandante Germán, habló desde San Cristóbal de Las Casas, a donde llegó para presentar el libro “Toma de pueblos”, el cuarto volumen de la serie “Dignificar la historia”, en el contexto de la fundación del EZLN hace 38 años, el 17 de noviembre de 1983 en la Selva Lacandona.

“El método marxista es eso, es un método que simplemente nos enseña a estudiar, por un lado la economía, por otro la historia y por otro las ideologías; cada grupo humano tiene su fuente de inspiración, de ideas; es poco lo que las Fuerzas (de Liberación Nacional) pueden decir sobre el porqué Marcos trastocó la estructura que le habían señalado los estatutos que aquí vienen, que él juró defender, pero que él los trastocó, dijo que era una organización indígena, ignoró la teoría marxista que aplica en nuestra lucha y que tuvo éxito. El marxismo no está hecho para un pueblo exclusivamente, el marxismo se puede aplicar en los tsotsiles, en tzeltal, en chol, en chino, en la lengua que sea”.

Indicó que el Comandante Tacho y muchos otros comandantes del EZLN fueron a la Escuela de Cuadros para aprender una teoría marxista. No iban ellos a dar clases, sin embargo, había que educarlos en el marxismo también. Porque eso es lo que se plantea el Partido de las Fuerzas de Liberación Nacional. Marcos lo niega.

El fundador de las FLN y del EZLN ofreció disculpas al sociólogo francés Yvon Le Vot, autor del libro “El sueño zapatista”, porque fue engañado para escribir ese libro.

En la presentación del libro donde se le rindió un homenaje Frank, el indígena chiapaneco que junto a cuatro mestizos crearon el EZLN, dijo que el Comité Clandestino Revoluciona Indígena del Comandancia del EZLN fue otro invento de Marcos.

“Los compañeros indígenas participaron como responsables de un pueblo o de una región, ése era realmente su trabajo, tenían una responsabilidad política. No política-militar. La política-militar la decidía el partido, creando cuadros políticos-militares; quienes tenían un grado militar –como Frank, que era teniente–, es porque habían caminado la montaña, habían hecho prácticas, habían pasado un examen de teniente, y tenía el grado de teniente”, añadió.

“Y que el que era capitán, es porque había estado en la montaña y tenía la capacidad teórica-práctica para ser capitán y había presentado un examen después de ser teniente para poderle dar ese grado de capitán.

“Así como los subcomandantes eran compañeros que eran capitanes y que no se habían graduado de comandantes, sin embargo, realizaban trabajos con unidades militares grandes. Necesitaban un comandante, pero no se habían graduado.

“Entonces una estrella para teniente, tres para el capitán, se llevan en el pecho si estás graduado y se llevan en la gorra sino estás graduado, es decir, que eres subcomandante, subteniente”, dijo el Comandante Germán.

“Yo por eso las traigo acá –se señala el pecho– desde los años 70, porque ya soy comandante”.

El Comandante Germán lanzó un reto a Marcos, ahora Galeano: “Pregúntenle a Marcos, que venga acá y hable delante de nosotros, delante de los compañeros, fue o no fue Congreso donde juró aplicar los principios del Partido de las Fuerzas de Liberación Nacional y pregúntenle porqué lo niega. Pero que lo responda él”.

“Por qué no puede salir de su zona de confort y aclarar las cosas. Yo no tengo por qué aclararlas. Yo estoy aquí ante ustedes y no tengo que ocultar nada. Están aún los compañeros vivos, son testigos de ello. Tenemos películas donde está hablando Marcos en el Partido”, indicó.

Dijo que ellos se adiestraban de manera militar, pues tienen sus libros y documentos para ese tenor, pero que no lo harán público para que no sea usado contra ellos y se diga que se tiene la guerra como el objetivo primordial del Partido, porque en realidad lo primordial es la política.

“Que en el adiestramiento había talleres, fabricación de armas, armerías y que todo eso, la maquinaria, quedó en poder de Marcos “quien ordenó que se vendiera por kilos”.

“Puedo presentar a la persona a quien dijo: ‘venderlas por kilos, toda la maquinaria’, ¿por qué?; yo le dije mándasela a los pueblos, pueden aprender a utilizar esas máquinas, ‘no, véndanla’, a mí no me lo dijo, se lo dijo a otro y se deshizo de eso como si le quemara la historia en las manos, no entiendo”, señaló.

Explicó que los procesos revolucionarios están llenos de estos personajes, y que “el gran compañero, amigo de Marcos es el traidor Daniel (Salvador Morales Garibay), cuya clave en radio era Azabache.

Que Daniel, El Azabache o Salvador Morales Garibay, “se degradó moralmente y antes de la guerra se quiso salir del Ejército (EZLN); le dijo a Marcos y Marcos, como cuate, como amigo lo mandó a la ciudad, con un trabajo de dizque así ayudando; lo que hizo fue tomar información y llevarla al Ejército, eso fue lo que hizo. Por qué no lo castigó en la montaña, en medio de un campamento guerrillero, son preguntas, ¿Por qué lo mando a la ciudad?”.

“Lo último que hizo el tipo fue que empezó la guerra y conocía que llegaba ayuda económica para comprar medicamentos y que enviaban dinero a través de organismos, muchos de ellos de la Diócesis y se lo daba a los pueblos en forma de medicamentos, teníamos hospitales, clínicas, y necesitábamos los medicamentos, pero él antes de desertar sabía de esos envíos y lo que hizo fue robarse el envío en dólares, eran 6 mil dólares, que enviaron para medicamentos. Los cobró y se fue. Esa fue la calidad de los amigos de Marcos”, acusó

“Soy duro, sí, pero es la verdad. La verdad es dura, pero es la verdad. Y así como yo no tengo por qué callarme u ocultarla, pues él puede hablar en su defensa. Que lo diga ante los compañeros. Porque los que juraron esto. En las páginas –del estatuto– está como se investiga este tipo de faltas. Que lo diga ante ellos. Que dé razón, que no se oculte con nombres y con caras que todos sabemos quién es y que hace”, dijo el Comandante Germán.

LO ACUSA DE ACOSO SEXUAL

Indicó que “las acusaciones contra Marcos empezaron a llegar en cascadas, desde muchachas que lo acusaban de abuso, de molestias sexuales, acoso le dicen ahora. Graves. Una compañerita le escribía mensajes por teléfono, pero esta muchacha era débil y tomó la decisión de suicidarse. Se mató. Y cuando le revisaron el teléfono a la joven encontraron los mensajes procedentes de un teléfono que era el de Marcos. La molestaba. Acusaciones de ese tipo. Pero él las tiene que aclarar”.

“Yo se las digo porque ya no es un secreto. Esto es real. Las FLN y el PFLN, independientemente de lo que pasó después del 94, siguió existiendo y cumpliendo con los acuerdos, tomados en el Congreso primero, de enero de 1993. Se siguió organizando fuera de Chiapas el Partido (de las FLN)”, mencionó.

Explicó que han pasado casi 25 años, y tendrán que hacer un Segundo Congreso, tendrán que modificar el reglamento, el reclutamiento, una serie de cosas, porque el tiempo actúa y hay que modificar la política.

“Si fuera la misma situación política de entonces, pues no modificamos nada. Pero la política ha cambiado y tenemos que adecuarla a estas fechas y a estas situaciones”, precisó Germán.

Cuestionado sobre si ese Congreso se haría sin Marcos y el EZLN, dijo que los estatutos tienen claro los juicios a todos y cada uno de sus miembros, y que “Marcos seguramente va a ser pasado por ese cuerpo colegiado, donde tendrá que rendir cuentas de lo que no hizo o de lo que no hizo. De eso no hay duda, será juzgado por lo que hizo o dejó de hacer”.

Por ejemplo, explicó tendrá que explicar cómo es que mandó a la ciudad al traidor de Daniel, eso lo tendrá que justificar.

Acusó que Marcos se ha rodeado de “mancos mentales” –una expresión acuñada de Fidel Castro para quienes no entienden la realidad– y le creen lo que ya nadie cree. (Isaín Mandujano).