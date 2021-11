Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Registrados(as) que lo fueron diez prospectos a la candidatura de MORENA al ejecutivo estatal, falta saber si Mario Delgado Carrillo tendrá la capacidad suficiente como para evitar una barbaridad en la elección respectiva, digo, porque trasciende su fama que lo ubica como el más gris dirigente del partido en cuestión. Y ni modo que sea invento dado que por diversos medios, los mexicas estamos enterados de sus reiterados errores que han puesto en riesgo la jerarquía de tal organización. Ocurrió en no menos de la mitad de las entidades en disputa la vez anterior, provocando desprestigio, denuncias, reclamos y “lo más pior”, ganándose las críticas y algo más, de importante sector de la militancia.

Esperamos que no suceda en Tamaulipas, donde por la cantidad de aspirantes podría ocurrir inesperado éxodo que echaría por la borda los cantos triunfalistas de quienes no entienden que la política es de circunstancias, que aunque a veces incomprensibles, son parte de la condición humana. Sea que no todos los registrados(as) responden al interés transformador de la nación. Ojo que la candidatura podría caer en manos de alguien acostumbrado(a) a navegar por las revueltas aguas del interés personal, familiar o de grupo.

Decir que los (las) diez en cuestión son ideológicamente morenistas, es una ingenuidad, como lo es suponer que están dispuestos(as), a seguir el ejemplo de AMLO respecto de su modestia y sencillez para gobernar obedeciendo el mandato popular. ¡No’mbre!, repasemos los nombres y apelativos para concluir que algunos(as), están influidos(as) por y para el poder, dicho sea con todo respeto para aquellos(as) que llegaron a la fiesta “para servir a sus semejantes”.

¿Quiénes son estos(as) diez que se enfrentan en singular batalla por la candidatura de MORENA?. Aunque es público, aquí también dejamos constancia por orden de aparición: Américo Villarreal Anaya, Rodolfo González Valderrama, José Ramón Gómez Leal, Mario López, Adrián Oseguera, Carmen Lilia Cantú Rosas, Maki Ortiz, Héctor Martín “Guasón” Garza González, Felipe Garza Narváez y Edna Rivera.

NO ES EL PAN, ES MARKO

Mientras tanto, distinguidos militantes del PAN hacen inocultable la crisis de liderazgo que vive dicho partido. Las críticas contra Marko Cortés reflejan inestabilidad, inconformidad y frustración; y es que para históricos como Gustavo Madero, Francisco Domínguez, Damián Zepeda o Roberto Gil Zuarth, resulta difícil aceptar la derrota cuando la batalla por seis gubernaturas no ha iniciado, aunque no es solo eso, sino la demanda que se generaliza, por la ausencia de democracia interna, agravada a raíz de la reelección del dirigente nacional.

Es un problema serio que los panistas deben resolver a la brevedad y esto incluye la probable remoción o renuncia de Marko Cortés que por supuesto, complicaría la situación. Lo ultimito es el rechazo de algunos a los que el CEN nombró delegados sin consultarlos, en las entidades donde habrá elecciones el próximo año. Uno de ellos, Damián Zepeda fue claro: “No participaré en ninguna actividad con la actual dirigencia. No seré cómplice de la destrucción del partido ni de la extinción de la democracia”. ¡Sopas!.

Y hasta la próxima.