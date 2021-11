Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La poca visión de las autoridades de salud y quienes manejan las vacunas contra el Covid tiene sumido en un grave problema al país y más a Tamaulipas.

Esta semana el error grave fue colocar un solo centro de vacunación para rezagados en Ciudad Victoria el cual podría convertirse en un centro de contagio con tanta aglomeración de personas ante la imposibilidad de conservar la sana distancia, y no, no todos los que fueron eran negligentes que esperaron hasta ahora, es más, me atrevería a decirle que la mayoría no pudieron aplicarse la vacuna porque estaban infectados o con síntomas de algo cuando a los de su edad tocaba.

Exacto, los que no fueron en la primera oportunidad que les permitía su edad ya sea por creencias, indolencia o miedo, créalo que tampoco fueron ahora y ahí radica otra parte del peligro.

Es criminal, por ejemplo, que en Ciudad Victoria existan más de 40 mil personas en edad y posibilidad de vacunarse y a la autoridad no se le haya ocurrido que iba a hacerse filas de kilómetros de largo, multitudes de cientos y cientos de personas en un solo espacio, peor aún, que muchos van a quedarse sin su vacuna porque no alcanzará el número de dosis que nos destinaron o el tiempo para aplicarlas.

Resulta imposible creer que teniendo a la mano registros, número de contagios y hasta incapacidades de los tiempos en que se llevaron los procesos de vacunación, todavía insistan que los rezagados no fueron a vacunarse por gusto.

En fin, un hecho es que a la gente del doctor Hugo López Gatell, y a él mismo, no sé les ha dado ser muy inteligentes en el combate al Covid, que han tenido y siguen teniendo la visión muy limitada sobre el tema y el número de muertos o infectados los delata, total, jodido es el pueblo.

Exacto, nada le cuesta a los encargados de manipular y organizar la aplicación de las vacunas hacer un registro sobre las personas que se quieran inmunizar y partir del mismo para saber cuantos centros de vacunación tenían que abrir, lo peor es que lo mismo ocurre en otros municipios de Tamaulipas, y seguirá pasando mientras no le pongan, ya no le digo inteligencia, nomás tantito corazón o sentido común al proceso, vaya, juntar tanta gente como si se deseara más una foto para la campaña que favorecer al pueblo es un acto criminal ya que todavía sigue siendo muy riesgoso y, este usted seguro, no hay ni necesidad de ello…

RECIBE RESPALDO RECTOR ELECTO… La Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán (UAMRA) reafirmó su respaldo y total apoyo al contador público Guillermo Mendoza Cavazos, en el proyecto que encabeza para dirigir los próximos cuatro años a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

En gira de diagnóstico por los planteles de la UAT en la zona norte del estado, el Rector Electo para el período 2022-2025 se reunió con docentes, estudiantes y personal administrativo de la UAM Reynosa Aztlán, para ofrecer su mensaje, exponer su proyecto y escuchar de viva voz los planteamientos de los universitarios, que serán una referencia importante en las acciones del plan institucional de desarrollo de la casa de estudios.

En su recorrido, el contador Mendoza Cavazos destacó el liderazgo que sostiene esta unidad académica en los programas de posgrado orientados a la formación de investigadores y profesionales especializados en las áreas de tecnología de alimentos, criminología y ciencias forenses, análisis clínicos, en la rama energética del gas y petróleo y las ciencias biomédicas.

De igual manera felicitó el esfuerzo que encabeza su director, el Dr. Efrén Garza Cano y todo su equipo de trabajo, para el aseguramiento de una oferta educativa que brinda extraordinarias oportunidades de superación profesional a la juventud en áreas de las ciencias químicas, la ingeniería industrial y petroquímica, la criminología, la nutrición y ciencia de los alimentos.

Como parte del programa, Guillermo Mendoza Cavazos sostuvo reuniones con personal académico, coordinadores de programas educativos y representantes estudiantiles, así como empleadores y representantes de organismos públicos y privados vinculados a esta institución, con la presencia también del secretario técnico Lic. Ignacio Hernández Rodríguez, el secretario administrativo Ing. Héctor Fabián Torres Rodríguez y la secretaria académica, Dra. María Cristina Hernández Jiménez, entre otros directivos de esta unidad académica multidisciplinaria.

LA GRILLA: QUEREMOS QUE SEAS TÚ, LE DICEN EXCANDIDATA DEL PRI AL TRUCO… “Por eso estamos aquí con César Verástegui, por eso quisimos que vinieras amigo César aquí a Miguel Alemán, donde se te quiere, donde se valora tu trayectoria y tu arraigo social, queremos que seas tú, fíjate bien, queremos que seas tú quien conduzca este movimiento”.

Expresó la ex candidata del PRI a la presidencia municipal por Gustavo Díaz Ordaz en el pasado proceso electoral, Consuelo Muñoz Garza, luego de sumarse al movimiento Todos por Tamaulipas (TXT) y avalar la propuesta para que sea “el Truco”, como lo conocen sus amigos, quien abanderé las causas de los Tamaulipecos.

“Porque tú sí eres gente de ley, de trabajo y constancia, porque tú sí compartes nuestros esfuerzos, nuestras preocupaciones y todas nuestras angustias; porque tú eres de Tamaulipas, porque tu comprendes que en una sociedad justa a nadie se le deja de lado, ninguno se queda atrás, porque Tamaulipas necesita tu experiencia, tu liderazgo y tu valentía para superar los desafíos que hoy enfrenta”, expresó Muñoz Garza, a nombre de los ciudadanos de la frontera chica,

En este sentido, afirmó que Tamaulipas necesita una verdadera transformación que vaya hacia adelante, impulsada por verdaderos líderes, en la que su prioridad sea el desarrollo igualitario de los ciudadanos y añadió que respaldados por este organismo tendrán la oportunidad de “construir y decidir el rumbo que marcará el futuro de Tamaulipas en una auténtica transformación”.

AMERICO TAMBIÉN RECIBE RESPALDOS… Las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos del Senado y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobaron el dictamen que reforma la Ley General para el Control del Tabaco y la prohibición de cualquier tipo de publicidad, promoción y patrocinio sobre productos de tabaco y define espacios cien por ciento libres de humo a los centros de trabajo, y transporte público.

En la reunión ordinaria encabezada por el Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, el Senador Américo Villarreal Anaya con la presencia de su homólogo de la Cámara Baja el Diputado Federal Emmanuel Reyes Carmona, los legisladores respaldaron la minuta.

Villarreal Anaya celebró la aprobación del dictamen que define en la ley como espacios libres de emisiones de humo de tabaco a los lugares de trabajo, el transporte público o los espacios de concurrencia colectiva además de que elimina la publicidad, promoción y patrocinio de productos elaborados con este producto.

El senador por Tamaulipas dijo que es necesario atender los efectos que el humo del tabaco tiene en las personas, sobre todo, porque es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad de la población mexicana, relacionadas con diferentes tipos de cáncer y enfermedades cardio-cerebrovasculares.

Refirió que, en el mundo ocasiona la muerte de al menos 7 millones de personas cada año y la defunción de 1.5 millones fumadores pasivos al inhalar el humo de quienes están fumando y que merecen, dijo, la consideración y protección del poder legislativo.

