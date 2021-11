Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante las informaciones que se han difundido en los últimos días, Rodolfo González Valderrama envió una carta al Grupo Reforma para hacer las aclaraciones pertinentes y hoy el periódico El Norte publicó en su sección de Comentarios una parte de ella donde señala:

“Sobre la nota publicada hoy (ayer) en la sección Nacional de El Norte “Señalan ligas de Morenistas con Sergio Carmona”, NIEGO alguna relación empresarial, comercial, o financiera con las empresas de la familia Carmona.

El hecho de haber coincidido en reuniones públicas o sociales abiertas con ciudadanas y ciudadanos tamaulipecos no me “vincula” ni me “liga” a sus actividades comerciales, empresariales o financieras, de cualquier índole.

“En el actual ejercicio de mi encargo público recorro y visito los municipios del estado, donde he conocido a muchas personas a quienes escucho y con las que dialogo, aunque mi objetivo no es establecer vínculos sociales, personales o comerciales con todos a los que conozco en el ejercicio de mi función”, replicó González Valderrama.