Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El organismo Servicios de Salud de Tamaulipas (SST) deberá otorgar nombramiento de base a la jefa de servicio de emergencias del Hospital General de Victoria y otorgarle calidad de alto riesgo de trabajo, entre otras prestaciones, ya que mediante la ejecutoria 662/2020, magistrados federales le negaron el ampro en contra de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

El magistrado Javier Loyola Zosa, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en Victoria, determinó que SST se limita a afirmar, de manera genérica, que la responsable al emitir la condena al pago de diversas prestaciones no valoró correctamente las pruebas ofrecidas; asimismo, que realizó una indebida valoración de las mismas; sin embargo, con tal argumento no se particulariza a cuáles pruebas se refiere, ni en qué estribó la ilegal valoración.

El 14 de febrero del 2020, la mencionada Junta emitió el laudo del juicio laboral 293/E08/2014, condenando a SST a la expedición de nombramiento como personal de base como enfermera jefe de servicio; reconocimiento de antigüedad a partir del 17 de agosto de 1989; otorgamiento del alto riesgo de trabajo; aplicación de las condiciones generales de trabajo y tabuladores y trece prestaciones más, pero el órgano estatal recurrió al juicio de amparo.

El Magistrado Javier Loyola Zosa determinó que SST no especifica cuáles medios de convicción fueron analizados indebidamente y cuáles no se analizaron; lo que impide al órgano de control constitucional en este apartado pronunciarse respecto de esos aspectos, pues de lo contrario implicaría suplir la queja deficiente del peticionario del amparo, lo cual no está permitido por tratarse de la parte patronal quien comparece a ese juicio constitucional.

En consecuencia, si el órgano estatal es omiso en referir qué pruebas son las que, a su juicio, no fueron valoradas por la responsable o en qué consiste la indebida valoración de aquellas que hubieren sido tomadas en cuenta y la manera en que ello trascendió al resultado del laudo, sus alegaciones resultan inoperantes, ante lo cual el pleno judicial emitió la sentencia ejecutoria negando el amparo.

OTRAS PRESTACIONES CONDENADAS EN EL LAUDO

Pago de la diferencia de asignación de manera mensual desde la fecha de ingreso.

Pago de las diferencias de ayuda para gastos de actualización de manera mensual desde la fecha de ingreso.

Pago de bono de despensa.

Pago del bono de día de la madre.

Pago del bono del trabajador de la salud anualmente.

El pago en forma correcta de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo.

El pago de la ayuda de útiles escolares.

Pago de gratificación por aniversario.

Pago de canasta básica.

Pago de los quinquenios.

El pago por concepto de premio de antigüedad, correspondiente a los 20 años de servicio.

El pago de premio de antigüedad, correspondiente a los 25 años de servicio.

El pago de gratificación vacacional.

El pago de nivel académico.