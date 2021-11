Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Trabajadores de la maquiladora Aptiv 2 impugnarán el resultado de las elecciones que la secretaria gremial Mercedes López Lozano llevó a cabo para “legitimar” el contrato colectivo de trabajo, debido a que el proceso de votación estuvo plagado de irregularidades.

De hecho algunos obreros ya interpusieron una denuncia ante la Secretaria del Trabajo federal porque aseguran que López Lozano manipuló a su antojo este proceso que, aseguran, no fue realmente democrático.

Consultada al respecto, la secretaria general de las maquiladoras en Victoria, Dolores Zúñiga Vázquez, coincidió en señalar que Mercedes López no se ha conducido con legalidad y que ha engañado a los trabajadores con el único propósito de continuar al frente de un sindicato, aunque la mayoría de los obreros la repudia.

Para empezar, no estuvieron presentes representantes de la Secretaría del Trabajo, sino un notario público contratado por la propia Mercedes; la votación se realizó en un auditorio, a puerta cerrada, con la presencia de López Lozano, su comité y el notario público, y donde solo entraban dos o tres obreros para votar.

“Hay que aclarar que la Secretaria del Trabajo te da la opción de meter un notario público, pero está mal porque va a ser pagado por el líder que convoca a ese proceso, y pues obviamente el notario no le va a dar resultado contrario a lo a quien le paga, entonces ahí creo le falló a la Secretaría al permitir que intervengan personas ajenas”.

Además, Zúñiga Vázquez acusó que Mercedes López manejó la idea de que si no votaban a su favor perderían beneficios, como transporte gratuito y otras prestaciones adquiridas, como el aguinaldo. “Entonces ahí está haciendo trampa otra vez porque les está dando un contrato del 2017”, explicó.

Otro punto importante que destacó Dolores Zúñiga es que en el 2017, en un proceso democrático y supervisado por la Secretaría del Trabajo, Mercedes López perdió el contrato colectivo de trabajo en una votación al interior de esta planta, y aunque ella (Zúñiga) arrasó en las votaciones es fecha en que no le han reconocido su triunfo.

Eso se debe a que López se amparó y en complicidad con la empresa registró un contrato federal y acudieron a la Junta de Conciliación y Arbitraje a pedir que den de baja el contrato local, pero le niegan esa petición y el proceso ahí está atorado, precisó.

“Ahora no saben qué hacer porque la ley federal no permite a ninguna empresa tener dos contratos. Hay uno federal y uno local, uno del 2017 que es el federal que ella agarró para los trabajadores pero no les explicó cuál era el verdadero propósito de esa votación”.