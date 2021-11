Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) celebró de manera virtual 18 de noviembre la ceremonia de Premios IMSS a la Competitividad 2021, en donde en cuyo contexto Tamaulipas logró dos honrosas distinciones.

El distintivo “Águila Doble Platino” fue para la subdelegación administrativa de Nuevo Laredo y la distinción “Águila Triple Oro” fue obtenida por la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 40 de Reynosa, dentro de la región noreste de México.

Fueron un total de 51 unidades ganadoras en todo el país, que destacaron en medio de la pandemia por COVID–19 por implementar el modelo de competitividad con el que se rige el IMSS para mejora continua en sus servicios.

El evento fue transmitido por las plataformas digitales del IMSS, y estuvo presente el director general nacional Zoé Robledo, así como el secretario sindical del SNTSS, Arturo Olivares y vía digital, los titulares del IMSS en los estados y representantes de los virtuales ganadores.

Al terminar la transmisión virtual, la titular del IMSS Tamaulipas, doctora Velia Patricia Silva Delfín, otorgó emotivas palabras de felicitación a las unidades del IMSS de la entidad que obtuvieron dicho galardón.

Quienes formamos parte del Seguro Social en Tamaulipas nos sentimos orgullosos que la Unidad de Medicina Familiar No. 40 de Reynosa haya ganado el distintivo “Águila Triple Oro” y que la Subdelegación administrativa de Nuevo Laredo fuera reconocida con el distintivo “Águila Doble Platino”, destacó la doctora Silva Delfín.

Asimismo, enfatizó que los reconocimientos obtenidos son el resultado de la constante mejora en los procesos y eficiencia en los servicios que se otorgan a los derechohabientes.

Para finalizar, la titular del IMSS felicitó a las Unidades de Medicina Familiar, UMF No. 33 de Reynosa, UMF No. 67 de ciudad Victoria, UMF No. 77 de Madero y a la UMF No. 78 de Nuevo Laredo, por haber llegado a la etapa final de la competición, y exhortó a su personal a trabajar con mayor ahínco para que en la edición del próximo año logren obtener el máximo galardón.