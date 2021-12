Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El alcalde de Victoria Eduardo Gattás no quiso aventurarse a a aquedar como un ciudadano en estado de indefensión y pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno del Estado reagendar la invitación a presentarse ante dicha instancia cuando le explique en carácter de qué lo está citando.

De acuerdo con el alcalde “estoy manifestando mi absoluta disposición en los asuntos que me requiera, (pero) he solicitado a la UIF tenga a bien aclararme la invitación rotulada en mi nombre especificando si he sido requerido en mi carácter de ciudadano o como autoridad, y que particularice el tema a informar.

Explicó Gattás a la instancia que” en el conocimiento legal es el funcionario el que está obligado a responder al requerimiento de la UI, siempre y cuando se especifique la documentación demanda, no así al ciudadano, quien asume el derecho a la seguridad jurídica no a la incertidumbre que le provoque estado de indefensión”.

Añadió que el actuar de la autoridad es y será siempre con apego a la ley, jamás bajo una estimación, “y en el caso que nos ocupa la investigación debe nacer de la integración de un expediente o carpeta de averiguación, como no ocurre en la notificación que nos direccionan”.

En el último párrafo de su respuesta, el alcalde de Victoria dijo que “en base a lo anterior he solicitado a la UIF tenga a bien reagendar la invitación con las aclaraciones correspondientes, manifestándole nuestra total disposición para atenderla e informándole que la fecha límite para la declaración patrimonial es el 30 de noviembre del año en curso.