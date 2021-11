Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia (FENAPAF) consideró que ante la posibilidad de que las nueva variante del virus SARS-CoV-2, (Ómicron) llegue a México es necesaria una minuciosa revisión de los filtros y protocolos sanitarios en las escuelas que ya regresaron a clases presenciales.

El dirigente de la organización, Leopoldo García López, sostuvo que los directores deben ser muy responsables y admitir, si fuera el caso, que no tienen suficientes insumos para poner en marcha efectivos protocolos sanitarios que realmente garanticen la prevención de esta variante, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó como “preocupante”.

Ante el temor que está causando Ómicron, detectada hace unos días en Sudáfrica, es necesario que las escuelas que ya empezaron con clases presenciales no bajen la guardia y si tienen dificultades para adquirir insumos entonces lo mejor sería suspender las clases presenciales.

Aun cuando la nueva variante no ha sido detectada en México, menos en Tamaulipas, el dirigente de la organización antiobradorista consideró que la prevención es tarea de todos, tras lamentar que gran parte de la sociedad, incluyendo giros comerciales, actúan como si ya no hubiera riesgos y hay negocios que no cumplen al cien por ciento con las medidas de higiene y limpieza.

Finalmente, dijo que mientras se tenga la certeza de que los centros escolares tienen suficiente dotación de insumos y material de limpieza, el regreso a clases presenciales programado en febrero en algunos estados sí será posible, pero en caso de que no sea así lo mejor es reconsiderar la fecha de la apertura de las escuelas.