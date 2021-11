Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de distintos señalamientos por la aprobación del paquete fiscal propuesto por el Gobierno Federal, el Grupo Parlamentario de MORENA en la Legislatura 65 resaltó que es una propuesta viable que dará continuidad a la atención de los más pobres y las causas justas, donde a Tamaulipas también le irá bien.

“Y para que no digan que a Tamaulipas no le irá bien, quiero decirles que con el paquete fiscal propuesto, los recursos que se obtendrán servirán para fortalecer las capacidades de las entidades para atender sus obligaciones institucionales, impulsar acciones relacionadas con la educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y el fortalecimiento financiero de nuestro estado”, puntualizó la legisladora Magaly Deandar Robinson.

Expresó que el Gobierno de la Cuarta Transformación llegó para cumplirle a todos los mexicanos, “para salvarnos del círculo de corrupción en el que se nos tenía inmersos y para hacer justicia a quienes más lo necesitan”.

Sin embargo, destacó que la oposición se ha enfocado en mentir y tratar de confundir a la población con falsos argumentos. “Se nota que son de memoria muy corta y han olvidado el daño que durante años, los gobiernos neoliberales causaron al país, a las entidades y a las personas en general”.

Reiteró que el paquete fiscal propuesto por el Gobierno Federal es histórico, ya que a diferencia de los periodos neoliberales, en los que todo lo que proponían estaba encaminado a saquear, robar y beneficiar a grupos económicos, éste va planteado con la única intención de beneficiar al pueblo de México.

“Lo que no podrán ocultar es que no se propusieron aumentos, ni creaciones de nuevos impuestos, y de entrada con esto ya no tienen argumentos, solo recuerden el período en que sus partidos gobernaban, todo era en contra del más necesitado, vivían de ellos y no se tocaban el corazón, lo primero eran sus bolsillos antes que los bolsillos de todos los mexicanos”, refitió la diputada de MORENA en el congreso.