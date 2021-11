Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El regidor independiente del Cabildo de Victoria, Héctor Saldívar de León, garantizó que no será comparsa del gobierno de Eduardo Gattás Báez y no tendrá problema en señalar o cuestionar las acciones que considere que no representan un beneficio para la ciudadanía.

El regidor hizo énfasis en su independencia de Morena y explicó que de hecho su llegada al Cabildo es por obra y gracia de los ciudadanos los que merecen respeto por la confianza que depositaron en su persona y demandan un representante popular que realmente trabaje en defensa de sus intereses.

Como autoridad municipal, el integrante del ayuntamiento de Victoria reafirmó que será el primero en levantar la voz y señalar algo que a su juicio esté mal o se aparte de la legalidad.

“Claro, yo no voy a tomar partido para un lado u otro yo soy imparcial, lo que yo vea lo señalaré si está mal lo diré, simplemente no voy a buscar la manera de ser comparsa de algún partido político, por el contrario hay que buscar la manera de ser objetivos, para eso estamos no llegamos por alguna persona sino por la misma gente y esa gente merece respeto; entonces seré objetivo y seré la primera persona en señalar algo si lo veo mal”.

Respecto al trabajo realizado por la actual administración municipal, la cual casi cumple 40 días al frente del gobierno, Héctor Saldívar dijo que prefiere esperar un poco más de tiempo para evaluar el desempeño del edil victorense.

“Es muy rápido para evaluar, porque por ejemplo todavía hay secretarías que apenas se están asentando bien y por ejemplo Obras Públicas ya ves qué pasó con ingeniero Bonilla y ahí entró alguien de manera emergente, pero sí creo que es un poco rápido; a lo mejor dentro de un par de meses, a finales de noviembre, pudiéramos tener una opinión más certera si realmente está bien o hay cosas que mejorar”.