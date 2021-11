Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En una jugada que parece de jaque mate lo proaliancistas del PRI crearon una organización denominada “Va por Tamaulipas”, por lo que se observa ya lograron el consenso y apoyo de todos los dirigentes sectoriales, la CNC, Movimiento Territorial, las mujeres, dirigentes sindicales de la CTM, hasta la fundación Reyes Heroles, han dejado solo a Edgardo Melhem que dice es el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, bueno, no está solo, lo acompañan unos cuantos egidistas que se niegan a una coalición electoral con el PAN y el PRD y también algunos connotados tricolores de los que ya todo el mundo sabe juegan del lado de Morena.

Por supuesto, los sectores del tricolor hablan de un candidato priísta que represente a la coalición con PAN y PRD que sea de origen priísta, hablan de medir a uno de los suyos contra los mejores aspirantes de los otros partidos y que encabece la coalición el mejor posicionado según ellos que así saldrían arriba, la realidad es que ellos, los del PRI, saben que no tienen la mínima posibilidad de ganar ni siquiera una interna de ese tamaño, pero también están ciertos que de no ir en una coalición significaría hacer el ridículo y, de paso, su muerte como organización política, un golpe del cual ya no se podrían volver a levantar.

Mire, los más serios encuestadores le dan un tres por ciento de probabilidad de ganar la elección al PRI, sin embargo, el pronóstico es menos alentador a eso, las proyecciones van en el sentido de que si la situación se sigue polarizando para el año que viene y no se suman al PAN o Morena quizá hasta estén borrados del mapa electoral en el 2022.

Quien se frota las manos con lo ocurrido el fin de semana en el PRI, con el consenso que han logrado todos los sectores proaliancistas y que dieron a conocer el sábado, es César, El Truco Verástegui, el todavía Secretario General de Gobierno y aspirante del PAN a gobernador conoce que los del grupo Va por Tamaulipas juegan el mismo juego que la organización Todos por Tamaulipas que lo quiere n a él de candidato y ha aglutinado a lo más fuerte del antilopezobradorismo en el Estado, es decir, quieren una coalición.

La verdad es que el PRI le hace falta al PAN, a César Verástegui en este caso, los tricolores son expertos en el manejo de una estructura electoral, con el dinero del PAN y asociaciones que comulgan con ellos tendrían suficiente para movilizar al Estado y aumentar las posibilidades de ganar la elección.

Dirá usted que todo eso se puede ir a la basura ya que en el PAN el alcalde de Tampico, Jesús Nader, también puede ser el candidato panista, que eso lo dejó claro este domingo cuando ante unas quinientas personas afirmó que puede participar, la verdad es que lo del Truco ya no tiene reversa, este fin de semana organizaron eventos en los municipios fronterizos y fueron miles lo que pudieron ser movilizados hasta las sedes de estos.

Exacto, del lado de El Truco ya están los profesionales de la movilización, de la organización de estructural electoral, de la operación política y han sido contundentes en enviar los mensajes en ese sentido, lo que sucedió este fin de semana con miles de riobravenses, que se sumaron al colectivo Todo por Tamaulipas (TxT) y refrendaron su voto de confianza a César Verastegui para encabezar sus causas, con la entrega de reconocimientos de este organismo a destacados deportistas, ambientalistas, maestros, activistas, representantes de sociedad civil, de personal médico y gente de campo es parte de lo que le digo, y es que hablamos de unos 8 mil asistentes y se pudo observar a personalidades de diversas corrientes políticas como al exalcalde priísta Roberto Benet; del mismo modo que a la dirigente juvenil del PRD, Rosa Guadalupe Sánchez; al excandidato independiente a la alcaldía Patricio Garza; distinguidos panistas Ofelio Llanas y Francisca Martínez; también al excandidato priísta Alfredo Cantú Cuellar.

En Río Bravo hicieron uso de la palabra a nombre de los habitantes de esta región, Carlos Alberto González, Patricio Garza Tapia, Rosa Guadalupe Sánchez Vargas, Rubén Carlos Chapa Garza y Alfredo Cantú Cuellar, quienes coincidieron que los tamaulipecos quieren un mejor futuro para su tierra y su gente, y que para lograrlo, Tamaulipas nos necesita unidos, que es un gran movimiento de consciencias, de suma de voluntades para que México siga siendo de los ciudadanos, lejos de manos que destruyen lo bueno que por generaciones se ha construido.

Vaya pues, ante los contundentes eventos que han realizado los afines a El Truco pues los personajes con los que trabaja Nader son como niños, más si se les compara con todos los que se han sumado al equipo de Todos Por Tamaulipas y los que pudieran agregarse si los tricolores de Va por Tamaulipas logran su aspiración de que se concrete una coalición entre PAN, PRI y PRD…

EN MORENA TAMBIÉN HACE AIRE… el Senador Américo Villarreal sigue ganando reflectores en lo local y nacional, esta vez participó en reuniones con el Director nacional del IMSS y el del ISSSTE, dependencias en las que dijo que después de padecer altísimos niveles de corrupción y que su misión histórica se había extraviado, han iniciado un proceso de transformación poniendo la salud y la seguridad social al servicio de las mayorías, reencauzando así sus propósitos originales.

Las palabras del senador Américo Villarreal Anaya fueron en su calidad de presidente de la Comisión de Salud y ante la comparecencia de Zoé Robledo, Director General del IMSS y de Luis Antonio Ramírez, Director del ISSSTE ante el senado.

“Su misión histórica se había extraviado y ambos institutos eran sometidos al mismo deterioro, que padecieron otros espacios estratégicos del Estado Mexicano. De ahí nuestro reconocimiento a la labor del Maestro Robledo, al frente del IMSS y al Maestro Ramírez, al frente del ISSSTE por haber reencausado a sus propósitos originales a estos dos pilares mexicanos de la salud y la seguridad social”, manifestó.

Américo Villarreal destacó que este último año ha sido especialmente, atípico, crítico y desafiante que modificó la agenda social, de la salud y las prioridades de las dos instituciones más importantes en el rubro de la seguridad social en nuestro país.

“Celebramos que ambos institutos se encuentren ya encaminados hacia la normalización de servicios y en condiciones de continuar su transformación interna, así como su coordinación con el Sistema Nacional de Salud y en el que participan como baluartes del nuevo abordaje que el Gobierno de México ha desplegado por la salud de las mexicanas y los mexicanos y que se trata de hacer efectiva la salud como derecho humano”, manifestó el Senador Tamaulipeco.

