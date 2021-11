Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Algo aceleró en la jerarquía de Morena la publicación de su convocatoria para “buscar” candidatos a la gubernatura, lo que no significa que el nombre del “agraciado” se conozca antes de tiempo.

Hasta la medianoche del viernes pueden registrarse muchos, cualquier hijo de vecino que considere que reúne los requisitos, pero los órganos internos comenzarán a trabajar hasta el 10 de febrero. En esa fecha se conocerá el nombre de los cuatro finalistas que van a consulta. Lo demás será desgaste y golpeteo interno.

Es más, no se sabe si sacará la rifa hombre o mujer, según la igualdad de género de entre las seis gubernaturas en disputa. Hacer tiempo pudiera ser la intención. En su tiempo harán la reserva de tres y tres.

¿Qué fue lo que obligó a Morena a convocar? Si le echamos un ojo a las encuestas de intención del voto, todas le dan una ventaja guinda por casi dos a uno sobre su más cercano competidor. Descartado entonces que los obligó la oposición. Más bien fueron presiones internas. Se empezaron a golpear unos con otros.

Entre la clase política nadie cree que se dará un libre juego de competencia, sino que el fiel de la balanza se marcará desde Palacio Nacional según los afectos o consulta con la base de datos.

En términos de estrategia tiene razón la dirigencia nacional. Si en estos momentos designaran a su candidato o candidata, estarían sujetos a descalificaciones ya no internas sino de los opositores. Como quien dice, se adelantaría la “guerra sucia” que ya es clásica en las campañas.

Entre más tarde lleguen los ataques saldrán mejor librados de las redes sociales, ahí donde se da, desde el anonimato, lo peorcito de la confrontación.

Según la convocatoria, la consulta pública sería entre el 10 de febrero y el 20 de marzo ¿qué va a pasar de aquí a entonces? No se van a dedicar a rezar oraciones por las comunidades de Tamaulipas. De hecho no habrá precampaña, no se dará el voto ciudadano directo. Por eso decimos que se aceleraron o lo aceleraron.

Ya encarrerados y analizando el tema cabe preguntar ¿quiénes serán los cuatro finalistas? Por lo dicho en lo individual, ya se registraron, o se van a registrar algunas de las figuras que ya había manifestado la intención.

El primero, en horas de la madrugada, habría sido Rodolfo González Valderrama. Publicó que “después de una larga jornada de trabajo, llegué a hacer mi tarea. A la 1AM llené los requisitos de un registro que ya después contaré de qué se trata”. Es funcionario público y no puede hace proselitismo.

Desde luego que va Américo Villarreal Anaya, quien anunció su registro. Desde que las empresas encuestadoras se ocupan del tema de preferencias, el cardiólogo ha encabezado las preferencias.

El jefe administrativo de la secretaría de Economía, Héctor Martín Garza González, publicó también que ha tomado la decisión. Como es de entender, lo haría por Internet.

Participará una “libre”, Maki Ortiz Domínguez, considerada por muchos como advenediza o acomodaticia en las filas de la 4T. Vio el penco ensillado y se quiere trepar.

No se sabe de los otros suspirantes, como Faustino López Vargas, el médico de Aldama, o Felipe Garza Narváez y Ricardo Quintanilla Leal, ex alcalde de Jaumave, también dispuesto a la aventura.

Siguen sin tomar decisión los alcaldes de Matamoros, Mario López Hernández y Adrián Oseguera Kernion, de Madero, que desde hace meses mostraron interés. Tienen hasta el último minuto del día 12 para registrarse.

Ahora bien, ellos todos, los que desempeñan cargos administrativos, tienen hasta el 5 de febrero para presentar su renuncia, según la propia convocatoria. La Ley concede tres meses, Morena les da cuatro si quieren participar en la contienda.

Decíamos que son tiempos de golpeteo político. Arreciaron los ataques en contra de Edgardo Melhem Salinas, el presidente del CDE del PRI, para hacerlo renunciar y dejar libre el camino a la alianza con el PAN y PRD, a la que él se ha opuesto por “no haber condiciones” o algún beneficio claro para el partido, si solo hay un cargo de elección.

A los ataques se sumó Mayra Ojeda Chávez la secretaria General del CDE, haciendo una enorme cuenta de agravios al dirigente y exigiendo sea destituido como diputado, e inhabilitado por varios años en el servicio público.

Es la segunda mujer que envían sus enemigos para tratar de bajarle la guardia a su jerarca, mientras él se defiende que es una decisión que tomará el nacional.

A últimas horas soltó más prenda al señalar que estaría de acuerdo en la alianza si el candidato es Jesús Antonio Nader, el alcalde de Tampico, o bien Enrique Cárdenas del Avellano, el primero panista y el segundo del establo tricolor. Imaginamos que ya son propuestas que hizo.

Bajo la condición de postular a Nader, no se descarta que, si realmente necesitan los votos tricolores, el que manda acepte la propuesta y comience a la construcción de la alianza.

De lo contrario, lo más probable es que Melhem renuncie y se quede solo como diputado, unido ya en compromiso con la bancada de Morena en el Congreso local por motivo de votaciones. De hecho hizo una alianza legislativa.

Hablando del Congreso, en los próximos días el Tribunal Electoral decidirá sobre el juicio solicitado por algunos ciudadanos para evitar que las diputadas “chapulinas” de MORENA continúen en las filas del PAN ¿qué puede pasar? Que declaren los magistrados que meterse en el trema sería violar sus derechos humanos.