Una tras otra

Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Y como dijera mi amigo Chuy, es una tras otra lo que ocurre con Rodolfo González Valderrama, da la impresión de que lo odian sus asesores de tal forma que luego de hacerlo parte del enemigo íntimo del grupo nacional en el poder, liderado por el senador Ricardo Monreal, ahora lo juntan con lo peorcito de la política tamaulipeca, de los vendidos y entregados al actual sistema.

Deje me explico para que sepa de qué se trata, a González Valderrama primero “lo besó” Alejandro Rojas Días Durán, el más cercano del grupo de Monreal al afirmar que es de su equipo, que va a gobernar con él y que su “declinación” a favor de su amigo Rodolfo se debía a que son parte de un mismo equipo y que eso ya lo habían platicado antes, y este lunes otro que “declinó” a su favor fue Francisco Chavira, el mismo en el que está pensando, quien no conforme con mancharlo políticamente además le echó a todo un sector en contra al declarar que las mujeres no están preparadas para gobernar el Estado o el Estado no estaba preparado para ser gobernado por mujeres que quizá no es lo mismo, pero es igual.

Ambos personajes, Chavira y Rojas, tienen algo en común, tal vez no se lo dijeron a González Valderrama, y es que ninguno de los dos tenía la mínima posibilidad de ser nominado candidato, Rojas porque no tiene ni residencia en Tamaulipas y Chavira porque la gente no lo conoce y quien lo conoce en Morena no lo quiere ya que, precisamente, la elección anterior se entregó a los brazos de la actual administración estatal cobrando con una secretaría para su hermana.

Tiene razón, puede ser que no sean los asesores quienes le han trazado la ruta a González Valderrama, que quizá sus actos se deban a que no conoce a Chavira ni sabe el daño que le causa Rojas Díaz Durán al mandar el mensaje al presidente Andrés Manuel de que ellos por si solos pueden ganar la candidatura, pero ambos actos son señales equivocadas para su proyecto que, le insisto, es uno de los más firmes.

Es decir, Rodolfo González Valderrama tiene muchas posibilidades de ser candidato, su problema es que no tiene margen de error y, por lo menos en esos dos temas, se ha equivocado rotundamente.

Si, tiene razón, el proyecto González Valderrama sigue más vivo que nunca, nomás será cuestión de que le vaya a decir y convenza al presidente Andrés Manuel de que esos dos hombres se sumaron solos, lo que quizá no le crean, pero por lo menos dará pie a la duda y a que lo incluyan en las encuestas finales, vaya, el caso es que le urge quitarse el mal fario que le dejaron sus nuevos aliados y para eso tiene que meditar muy bien el siguiente mensaje, más que eso, buscar al mejor mensajero porque, de lo contrario, no dejará duda en Presidencia de la República de que con él será una tras otra…

Lo peor para González Valderrama es que el puntero en las encuestas y quien le acompaña en el segundo lugar, Héctor Martín Garza González, no se equivocan, es más, hasta se tomaron fotos y presumieron que el proyecto del presidente se sigue fortaleciendo con la apertura a todos los sectores y grupos, ambos, asegurando que van arriba en las encuestas, ambos garantizando a sus seguidores que van a ser incluidos en la encuesta oficial de su partido y eso sí que es un verdadero problema ya que la convocatoria habla solo de cuatro a medir y, de esos cuatro, dos tendrán que ser mujeres, si, de esas que Chavira dice que no están preparadas para gobernar.

EL TRUCO, EL MIL AMIGOS… En la misma tierra morenista, Altamira, César Verástegui Ostos, casi candidato del PAN y una coalición de partidos y organizaciones antilopezobradoristas fue llamado “El mil Amigos” por el empresario José Carlos de León.

Luego de señalar que Altamira es primer lugar nacional en importación de fluidos, tercer lugar nacional de importación y exportación de contenedores dijo que el 35 por ciento de las operaciones comerciales del Golfo de México y el Caribe pasan por este puerto, “no por nada somos conocidos como la ventana de México y sobre todo, como el Gigante Tamaulipeco, a pesar de los logros no se pueden dejar pasar por alto las adversidades a las que se enfrentan, como actualmente con el Covid-19, pero si algo nos ha enseñado la adversidad, si algo nos ha demostrado y hemos aprendido es que el único camino para salir adelante es mantenernos unidos, porque unidos somos más fuertes”.

Ante esa situación, dijo, lo preponderante es el dialogo de todos los sectores, los acuerdos, proponer no imponer, porque lograr la unidad no significa que se deba tener las mismas ideas, sino perseguir los mismos intereses.

“Por eso estamos aquí reunidos empresarios, estudiantes, amas de casa, obreros, agricultores, pescadores, profesionistas, porque todos perseguimos el mismo interés, el de asegurar el porvenir para nuestra tierra y para nuestra gente es lo más importante que tenemos, lo expresó al sumarme al colectivo Todos por Tamaulipas y darle la bienvenida a César Augusto Verástegui Ostos para que encabece las causas de los tamaulipecos, ya le hemos dado el nombre de el mil amigos, todo esto porque nos honra con su palabra, con su calidez humana y sobre todo por el poder de la amistad”.

HAY NUEVO DIRECTOR EN VETERINARIA DE LA UAT… El Doctor en Ciencias con especialidad en Microbiología, Flaviano Benavides González, asumió el cargo de Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia “Dr. Norberto Treviño Zapata” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (FMVZ-UAT) para el período 2021-2025, en la sesión de Consejo Técnico que se llevó a cabo este martes 16 de noviembre en el plantel universitario.

En su mensaje de toma de protesta ante el Rector de la UAT, Ing. José Andrés Suárez Fernández, el nuevo titular de la FMVZ agradeció a la comunidad del plantel que hizo valer su decisión al elegirlo para dirigir a la institución por los próximos cuatro años.

Agradeció también a los integrantes del Consejo Técnico que desarrolló el proceso, y de manera especial reconoció a su equipo de trabajo y colaboradores porque con una gran fortaleza, seguridad y convicción han hecho posible llegar a esta meta.

Con la presencia del C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Secretario de Finanzas y Rector Electo de la UAT, el Dr. Flaviano Benavides agradeció a las autoridades de la Universidad que tuvieron la confianza y permitieron llevar a cabo este proceso de elección de director, lo que, aseguró, da certeza y una nueva visión para esta nueva etapa que inicia la Facultad de Veterinaria.

Expresó que conducirá una facultad moderna, con nuevas tecnologías vanguardistas, y para ello convocó a toda la comunidad de la FMVZ-UAT a trabajar en un solo equipo y a fortalecer los lazos fraternos entre todos sus integrantes.

Agradeció el apoyo del Ing. Suárez Fernández por la oportunidad de regresar y rescatar los valores fraternales que distinguen a los miembros y egresados de esta Facultad, luego de destacar también que, con el apoyo del C. P. Guillermo Mendoza, se tiene la certeza de tener todo lo necesario para alcanzar las metas que como equipo se ha propuesto esta comunidad universitaria.

Con doctorado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y egresado de la Maestría en Ciencias Veterinarias y de la carrera de Médico Veterinario Zootecnista por la UAT, Flaviano Benavides puntualizó también que su administración buscará fortalecer la calidad de la educación, así como la infraestructura técnica, tecnológica y académica de apoyo a la formación de los estudiantes.

Por su parte, el Rector José Andrés Suárez Fernández felicitó al Dr. Benavides González por asumir la dirección de una institución que, dijo, es un ícono de la Universidad y con un gran reconocimiento en el país, mismo que se tiene que seguir cuidando.

Añadió que la Facultad de Veterinaria cuenta con el apoyo de la Rectoría, y que lo seguirá teniendo bajo la nueva gestión rectoral del contador Guillermo Mendoza, por el compromiso que tiene con la Universidad y que empatará muy bien con los proyectos para que la FMVZ siga avanzando.

En el protocolo de la sesión, con base en el Estatuto Orgánico Universitario, la Dra. Verónica Carvajal de la Fuente, presidenta del Consejo Técnico de la Facultad, hizo entrega del nombramiento de director al Dr. Flaviano Benavides González.

Se contó con la asistencia del Lic. Ezequiel Flores Darán Torres Arpi, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Tamaulipas, y del Lic. Romeo Flores Leal, representante del Secretario de Desarrollo Rural del estado, Ariel Longoria García.

