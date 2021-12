Por Agencias

Ciudad de México.- Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que Lorenzo Córdova y Ciro Murayama no quieren “salir de la zona de confort”, tras la determinación del de posponer la consulta de Revocación de Mandato.

“Creo que el INE, y (específicamente), los consejeros que llevan más tiempo (Lorenzo Córdova y Ciro Murayama) , pero hay al menos otro, tienen un escenario en el que ya no quieren salir de la zona de confort, ya no quieren hacer las cosas distintas, ya no quieren pensar en la ciudadanía y ver cuáles son las formas de potenciar el voto, potenciar que la gente participe, acuda a votar, acuda a estos ejercicios de participación ciudadana”, dijo a Vicente Serrano, presentador de noticias del canal de YouTube Sin Censura.

Humphrey, junto con otros consejeros, votaron en contra de posponer la consulta sobre revocación de mandato. Igualmente no está de acuerdo en la afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador de que con los salarios de los consejeros y otros funcionarios del INE se podría tener los recursos para organizar la consulta de revocación de mandato.

Advirtió que ni juntando los aguinaldos de todos los trabajadores del organismo se podría llevar a cabo la consulta.

La consejera ha sido una crítica de la actual presidencia del INE a cargo del consejero presidente Lorenzo Córdova. Señaló que en más de una ocasión ha propuesto cambios en la operación y manejo del organismo electoral, pero afirmó que no existe interés en mejorar los procesos que se llevan a cabo al interior del INE.

“Desde agosto del año pasado, propuse la creación de una Comisión de Innovación y Modernización que han bloqueado por todos los medios. No hay un esfuerzo institucional por encabezar un tema de hacer procesos electorales más cortos, abaratar elecciones, acercar a las y los ciudadanos a que puedan ejercer su voto”

En tanto, apuntó que hay algunos gastos que podrían reducirse. No obstante, para lograrlo se necesita disposición por parte del consejero presidente del Instituto y de los demás funcionarios que lo integran para modernizar y aplicar mecanismos de innovación tecnológica.

“Hay una serie de gastos que tendrán que evitarse para ver cómo se pueden acotar. Parece que esto no gusta, pero la realidad es que no hay ganas de hacer estas revisiones”, agregó.

“Sin duda hay formas de abaratar y sin duda hay resistencias internas muy importantes para no cambiar ni una coma”. Pero negó que la reducción de sueldos a funcionarios del INE sea una alternativa para ahorrar y eficientar la operación de este.

El pasado sábado 18 de diciembre, el Consejo General del Instituto determinó por mayoría, seis votos a favor y cinco en contra, como medida extraordinaria, posponer temporalmente la realización del ejercicio democrático, ante la insuficiencia presupuestal derivada del recorte aprobado por la Cámara de Diputados al INE para el ejercicio 2022.

“Que quede muy claro: no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana”, estableció Lorenzo Córdova Vianello.

Precisó que, independientemente de ello, el INE seguirá avanzando en la revisión de los millones de firmas de apoyo que están llegando, ya sea vía la aplicación (APP) o en formatos físicos.

“Esta revisión nos dará certeza sobre la convocatoria que deberá emitir el INE y el inicio formal del proceso de Revocación de Mandato, y será entonces cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté en condiciones de resolver el fondo de esta controversia”. (Apro).