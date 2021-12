Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el ex mandatario panista, Vicente Fox Quesada, a quien señala de haber asegurado que la popularidad del tabasqueño se debe a que entrega “migajas” a los ciudadanos más pobres del país, a través de sus programas sociales.

En respuesta, dijo que el panista gobernó para “los de arriba” y ayudó al empresario Roberto Hernández a no pagar impuestos cuando vendió el Banco Nacional de México (Banamex) a Citigroup en 2001.

“Estaba viendo un mensaje del ex presidente (Vicente) Fox diciendo que si tenemos popularidad es por los programas sociales, porque entregamos lo que él llama migajas. Yo le preguntaría ¿y él entregó, aunque le llame migajas?, ¿le entregó apoyos al pueblo?

“Nada. Él gobernó para los de arriba, él le ayudó a Roberto Hernández a que no pagara impuestos cuando vendió Banamex”, expresó el mandatario.

El titular del Ejecutivo federal cuestionó la actitud de su antecesor, Vicente Fox, quien a través de sus redes sociales criticó a López Obrador por entregar recursos económicos a sectores de la sociedad vulnerables y aseguró que las personas que se congregaron en el zócalo de la Ciudad de México el pasado miércoles 1 fueron “acarreados y arrastrados».

“Lamentable que se llegue a esos niveles de ofensa, un ex presidente”, consideró el presidente Obrador ante la postura de Fox y dijo:

“¿Por qué le extraña que tengamos el apoyo del pueblo si nunca en los últimos tiempos se había atendido al pueblo, si el pueblo para ellos, para estos conservadores no existía? La política era asunto de los políticos y era para atender a los grandes empresarios, banqueros, a los llamados hombres de negocios, al pueblo ni lo volteaban a ver”, afirmó el mandatario.

Enseguida, cuestionó:”¿Qué hicieron por los jóvenes? ¿Qué hicieron por los adultos mayores? ¿Qué hicieron para mejorar la educación pública? Nada”, respondió.

Luego, recordó que la política de Vicente Fox en materia educativa se enfocó en un programa para instalar pizarrones electrónicos y equipar con computadoras las aulas escolares y dijo que eso significó “pura corrupción”.

“En los últimos tiempos, en el caso de la educación, la llamada reforma educativa para someter al magisterio, ofender a maestras, a maestros. Pues todo eso ya se terminó. Y la gente pues se da cuenta porque el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”, refirió.

También, señaló que a sus adversarios “les cuesta mucho trabajo» entender que hay una nueva realidad, que ya no es lo mismo de antes y que ahora, aseguró, el pueblo es el protagonista principal de esta historia.

“Y ya no hay un gobierno al servicio de una minoría rapaz, ya el gobierno no es un comité al servicio de unos cuantos, es un gobierno del pueblo, para el pueblo, para atender a todos, de todas las clases sociales, de todas las corrientes del pensamiento, de todas las creencias. Pero tenemos que seguir adelante”, consideró López Obrador.

Enseguida, pidió a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas que pusiera en pantalla una encuesta realizada por una empresa estadunidense donde lo colocan en los primeros lugares en la evaluación de mandatarios con mejor aceptación entre la población.

“¿Por qué no pones la encuesta? Para que se molesten más. ¿Por qué no pones la encuesta de cómo estamos calificados a nivel mundial? Estamos en segundo lugar, no es para presumir, en segundo lugar, calificados como de los mejores gobiernos del mundo”, presumió López Obrador, quien es superado por el presidente de la India, Narendra Damodardas Modi.(Ezequiel Flores Contreras/Apro).