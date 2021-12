Por Agencias

Ciudad de México. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, se dijo horrorizado por el accidente ocurrido ayer en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez que dejó 55 migrantes muertos.

“Me horroriza saber que al menos 54 migrantes murieron y decenas resultaron heridos en un accidente en México“, dijo en un mensaje difundido en las redes sociales.

«Mi sentido pésame a las familias de las víctimas y mi solidaridad con los afectados por esta tragedia.

Toda persona que busque una vida mejor merece seguridad y dignidad», dijo António Guterres.

