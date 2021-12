Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque no es una situación alarmante, en Victoria circulan billetes falsos de 200 o 500 pesos, admitió el empresario victorense Jorge Pensado Robles.

El ex presidente de la Canaco y de la Coparmex en Victoria dijo que en lo personal, desde hace varios años, no ha tenido ningún caso de billetes falsos, pero algunos empresarios socios del organismo patronal sí han reportado que les ha llegado ese papel falso, que a simple vista no se logra identificar fácilmente.

“Aquí nosotros desde hace mucho no tenemos billetes falsos pero sí tenemos compañeros que de repente comentan que les apareció por ahí un billete de 200 o de 500, pero no es algo común ni de todos los días; no es alarmante”.

Sin embargo, y con el fin de evitarse dolores de cabeza y molestias, pero sobre todo perjuicios a su economía, la mayoría de los comercios y negocios han implementado medidas para corroborar la autenticidad de los billetes, como el uso de marcadores o crayones especiales que cuentan con una tinta especial; herramienta que mucho les ayuda a prevenir fraudes.

“Es algo que se da, que sucede simplemente y también con dólares, pero desde hace ya muchos años todos los negocios tenemos nuestros crayones que identifican billetes apócrifos”.

La declaración de Pensado Robles surge después de que en Victoria algunos ciudadanos han denunciado la circulación de billetes falsos, en particular, de 500 pesos.