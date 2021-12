Por Agencias

Zitácuaro, Michoacán.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la pelea contra el crimen organizado es una competencia «en buena lid» contra los dirigentes del crimen organizado por captar a los jóvenes.

«Es una competencia también, en buena lid, con los jefes de la delincuencia, es quitarles su semillero, que no puedan reclutar a los jóvenes que no los enganchan, que no los lleven a las filas de la delincuencia, que no tengan un ejército de reserva para delinquir», sentenció López Obrador.

Desde Zitácuaro, donde inauguró un cuartel de la Guardia Nacional, el titular del Ejecutivo sentenció que las fuerzas armadas y el gobierno tienen «las de ganar» con esa estrategia de combatir al crimen organizado.

«Tenemos que garantizar la paz y la tranquilidad en el país, sin violar los derechos humanos… llevamos las de ganar porque no solo estamos garantizando que haya presencia de elementos para proteger al pueblo, instalaciones, estamos trabajando abajo, en las comunidades, llegándole a las familias, como nunca», afirmó López Obrador.

Dijo que su visita a Michoacán y el Estado de México es parte de su gira por los estados donde se registra la mayor cantidad de homicidios del país. Ya visitó Zacatecas, Guanajuato, Quintana Roo, y le restan Chihuahua y Baja California.

El presidente reiteró que el gobierno de México cometió un error al permitir e incluso impulsar la creación de grupos de autodefensas, pues con el tiempo se desvirtuaron y se generó el clima de violencia que se vive actualmente.

«Se tomó la decisión y se auspició incluso desde el mismo gobierno de crear las autodefensas, imagínense, el gobierno renunciar a su responsabilidad de proteger a la gente y dejarles esa función básica a particulares. Eso no puede seguir existiendo», recalcó el titular del Ejecutivo.

“Garantizar la seguridad es tarea del Estado mexicano y no de particulares”, recalcó (Arturo Páramo/Excélsior).