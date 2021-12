Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Van dos historias sobre las bases que sus seguidores tienen para afirmar que Américo Villarreal Anaya será el candidato de Morena y su coalición mientras que César Verástegui, El Truco, representará al PAN, PRI, PRD y una alianza ciudadana antilopezobradorista denominada Todos Por Tamaulipas.

Del lado azul, los eventos del fin de semana tienen contentos a los miembros del cuartel de guerra de César Verástegui, El Truco, razones tienen para ello, un corte de caja de dos meses en una especie de precampaña les permitió medir que su estructura, su voto duro o base aglutinada en la asociación Todos Por Tamaulipas es por lo menos de 150 mil tamaulipecos, los que, según sus cuentas, les aseguran unos 750 mil votos que les permitiría ganar la elección el próximo mes de junio.

En una especie de cierre anual, allá en Nuevo Laredo, el más contento era su gallo ya que le expusieron figuras de entre los 150 mil de base y en ellas se encuentran Diputados locales y federales, alcaldes, ex alcaldes, ex candidatos de la pasada elección que vienen de partidos como Morena, el Verde, PT, Movimiento Ciudadano y, por supuesto, los que van a pertenecer formalmente a la coalición que son priístas y perredistas que ya están convencidos y les gusta ese proyecto.

Claro es que las cuentas son alegres, como deben ser las de un aspirante que quiere ganar, tal vez por ello se ve una estrategia de piso más similar a la que en sus buenos tiempos hacía el PRI y se basaba en mucho contacto, o la que acostumbraron los del PRD que es más focalizada en grupos que luego salen a la calle a gritar y convencer.

Lo que sigue para El Truco es tener más números concretos, como esa base de 150 mil, que esperanzas, es decir, no deben darse un solo día de descanso porque su ruta aún sigue cuesta arriba, muy pesado será llegar a la cima y si lo quieren lograr será aterrizando y concretando filias para evitar traiciones, más que eso, para evitar simulaciones como las que se han dado en campañas pasadas en las que parecía que la estructura era imbatible y el día de la elección se quedó dormida o simple y llanamente con las despensas las movieron hacía el otro lado.

En Morena, desde el jueves, viernes, sábado y hasta en domingo el equipo del senador Américo Villarreal Anaya estuvo recorriendo diversos municipios del Estado, dos noticias y una recomendación traían bajo el brazo para su estructura, la primera que a más tardar el 18 de este mes se da a conocer que el doctor será el candidato, la segunda que se pusieran a hacer un inventario de la estructura porque tendrán que trabajar a rajatabla este diciembre para que, por lo menos, las fiestas no pasen desapercibidas y la recomendación ya la conoce, “no caigan en las provocaciones de la raza de Rodolfo ni de Maky, la decisión ya debe estar tomada y al final es probable que tengamos que trabajar juntos”.

A la mayoría la sonrisa no les cabía en el rostro, aunque no faltaron los que más que alegres estaban preocupados, “viene lo bueno, lo más cabrón, la campaña de deveras y aunque parece ganada no será un día de campo”.

La verdad es que para el equipo de Américo la precampaña fue un pic nic, menos desgastante que las del resto de sus enemigos íntimos, se confiaron de lo que les han marcado las encuestas, las tendencias y parecen más obedecer un calendario marcado desde la Ciudad de México que en Tamaulipas, exacto, los números les permitieron cerrar filas y hacer más acercamientos con los que van a decidir que perder el tiempo tratando de conseguir en un mes la penetración que se requería para tratar, eventualmente, ganar la candidatura que se disputan desde hace más de tres años.

Y SIN EMBARGO… hay que decir que en el PAN todavía hay unos cuantos que les gustaría que su candidato fuera Ismael García Cabeza de Vaca o Chucho Nader y en Morena este fin de semana los afines a Maky Ortiz y Rodolfo González Valderrama aún difundían resultados de sus encuestadoras favoritas que los hacían punteros en la contienda interna.

Y sí, todos los apuntados en la encuesta de Morena, salvo Adrián Oseguera a quien según los enterados le vienen cosas difíciles “por traidor”, pueden ser nominados candidatos a la gubernatura, todos tienen capital político y todos le apuestan a padrinazgos muy poderosos en México, e igual puede pasar en el PAN, hay que advertir que esto no ha llegado ni a su etapa de precampañas por lo que los registros oficiales todavía quedan muy lejos y en el trayecto las cosas pueden cambiar.

Lo de El Truco, lo de Américo, se lo difundimos porque sus equipos dicen que ya tienen la candidatura en sus manos, sus acciones, sus números y los números de algunos consultados los respaldan, pero en la política los únicos que no tienen posibilidades, en esos merequetengues, son los que dejaron de respirar y los nombrados todavía andan muy vivitos y coleando…

HABRÁ INFORME Y TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO RECTOR EN LA UAT… En cumplimiento al Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el Rector Ing. José Andrés Suárez Fernández rendirá, ante la Asamblea Universitaria, el cuarto y último informe de su administración al frente de la máxima casa de estudios del Estado.

En el marco de esta sesión asambleísta, se llevará a cabo la toma de protesta del C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, quien asumirá la rectoría de la UAT para el período 2022-2025.

La ceremonia se desarrollará el miércoles 15 de diciembre de 2021 a las 12:00 horas, en el Gimnasio Multidisciplinario del Centro Universitario Victoria, siguiendo los protocolos sanitarios de prevención de COVID que han establecido las autoridades de salud para la celebración de actos públicos.

Ante los miembros de la asamblea, integrada por los directores y representantes de maestros y estudiantes de las veintiséis dependencias académicas de la Universidad, el Ing. Suárez Fernández rendirá su informe en cumplimiento al Artículo 30, Fracción VI, del Estatuto Orgánico, con la presentación de logros y avances de los cuatro años de su administración.

Por su parte, el C. P. Mendoza Cavazos rendirá su protesta como Rector de la casa de estudios, luego de haber sido electo por docentes y estudiantes para dirigir la Universidad por los próximos cuatro años.

La ceremonia será transmitida por videoconferencia a las distintas sedes de la Universidad en el estado, y por las plataformas digitales de Radio UAT, Radio Tamaulipas, TU-CANAL-Universitario y el portal www.uat.edu.mx de esta casa de estudios.

