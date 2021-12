Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá pagar 84 mil 282 pesos a una enfermera en El Mante, por faltante de prima de antigüedad y establecer la pensión mensual en 18 mil 79 pesos, al no haber calculado la cuantía de jubilación en base a la categoría inmediata superior, ya que mediante la ejecutoria 713/2020 magistrados federales le negaron el amparo en contra de la autoridad laboral.

El magistrado Daniel Ricardo Flores López, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en Victoria, determinó que el IMSS en forma alguna rebate los argumentos con base en los cuales la responsable concluyó que la cuantía básica de jubilación no se calcula con los montos que percibía la actora antes de jubilarse, sino con los de la categoría inmediata superior, esto es, los de enfermera especialista, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, del Régimen de Jubilaciones y Pensiones inserto al Contrato Colectivo de Trabajo.

El veinte de marzo de dos mil veinte, la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Victoria emitió el laudo del juicio laboral 237/2013, por medio del cual decretó la Nulidad Relativa del convenio de jubilación y condenó al IMSS a cubrir el pago de las diferencias por prima de antigüedad y establecer el monto correcto de la pensión por jubilación, ante lo cual el órgano federal recurrió al juicio de amparo.

El Magistrado Daniel Ricardo Flores López determinó que el IMSS nada dice para refutar dicha consideración, pues únicamente se limitó a señalar que el citado dispositivo en nada influía en la determinación de la cuantía básica; sin embargo, no expuso por qué o cuál es el sustento de esa afirmación. Además, el solicitante del amparo nada dijo en torno a la consideración relativa a que al producir contestación no opuso excepción en relación con los montos que la actora señaló para efectos del cálculo de su pensión.

Luego, se insiste, los motivos de queja devienen inoperantes al no combatir de manera frontal los argumentos que tuvo la Junta y, por ende, trae como consecuencia que este tribunal colegiado no esté en aptitud de realizar algún pronunciamiento oficioso al respecto, al no operar la suplencia de la deficiencia de la queja, ante lo cual el pleno judicial aprobó sentencia ejecutoria negando el amparo al IMSS.