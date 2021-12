Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, David Armando Valenzuela Arroyo se le echó encima al ex diputado local Julio César Martínez Infante porque en lugar de aceptar la alianza con el PAN y con el PRI la objetó, renunció y optó por dar su apoyo a Morena.

Dijo que además de ser un malagradecido, Martínez Infante ya no representaba nada para el PRD.

El dirigente estatal del PRD fue cuestionado sobre la renuncia de Martínez Infante quien después de 32 años de militancia anunció su salida para incorporarse a las filas de Morena.

El doctor Arroyo, al principio, matizó sus palabras: “qué quieres que te diga, lo lamento, Julio César es un referente para nosotros, todo mundo quiere que digamos que él no servía para nada, pero no es cierto, Julio César fue presidente, gente valiosa y fue diputado por el PRD”.

Pero después Valenzuela Arroyo arremetió en contra de quien, al igual que Jorge Mario Sosa Pohl y Rafael Rodríguez Segura formaba parte de la vieja guardia de este instituto político, porque fue uno de los más beneficiados cuando las condiciones eran favorables para el PRD.

Recordó que Julio César Martínez Infante fue presidente del PRD, diputado local, regidor y consejero electoral, pero ahora que el partido está en malas condiciones políticas descubre que esta organización ya perdió sus ideales políticos partidistas; sin embargo dijo que ese argumento es solo un pretexto porque en realidad abandona al partido por conveniencia personal.

“Lo único que puedo decir es que yo creo que es un mal agradecido que gozó las mieles del partido cuando fue presidente, cuando el PRD valía bastante fue diputado y ahora que estamos en malas condiciones se va. Pienso que es mal agradecido y que su convicción no era firme, pero cada quien tiene derecho de tomar su destino”.

Reiteró que aunque en su momento el ahora ex perredista fue un referente y un activo valioso, ahora ya no representa nada porque está alejado de la lucha social y de los movimientos de izquierda, que en el pasado sí encabezó y promovió.

“La pregunta es ¿estuvo equivocado 32 años?. No se vaya a dar cuenta de que su sexualidad también está equivocada. En un joven yo lo entendería pero alguien que tiene caminando con nosotros 32 años de repente se da cuenta que estuvo equivocado; 32 años, ah caray, lo veo difícil”.

Valenzuela rechazó que haya una desbandada de perredistas y aclaró que el único que abandonó al PRD es Julio; de hecho citó que el pasado domingo el PRD celebró una reunión nacional de consejeros y el único ausente fue Martínez Infante.

“Julio Cesar todavía dice que se lleva a un grupo de perredistas, no se lleva a nadie, los perredistas tuvimos un consejo el domingo en la noche y nomás él faltó de los consejeros. La verdad no logro entender qué gente como él se va, pero que le vaya bien ojalá no se arrepienta”.

La víspera, Julio César Martínez Infante y la ex candidata a diputada local por Victoria Nereyda Sánchez Olvera, convocaron a rueda de prensa para anunciar su renuncia al PRD.

“Ella no era del PRD, pero repito, si bien él era un referente, no es un activo valioso, o sea porque en nuestro movimiento, de nuestro poco o mucho capital de votos Julio ya no representa nada. Hace tiempo que no moviliza o que no está activo, y pues, qué te puedo decir, que ojalá le sirvan las 30 monedas”.