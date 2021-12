Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El senador Ismael García Cabeza de Vaca se incorpora a la lista de pretensos azules a la candidatura al Gobierno de Tamaulipas. La contienda interna parecía sólo tener a César Verástegui Ostos El Truko y a Jesús Nader en la disputa.

Verástegui Truko trae una campaña incluyente donde ha logrado meter, involucrar, acercar, comprometer lo mismo a priistas, perredistas, que a panistas marginados y hasta combatidos desde el Palacio del 15 Hidalgo.

Y nomás les doy tres nombres de liderazgos aglutinados ya con Truko: la ex alcaldesa azul Leticia Salazar (acosada por la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, cabecista, obvio); el ex alcalde y empresario hotelero de Tampico, Álvaro Garza Cantú y el dos o tres veces diputado federal y ex líder nacional de los jóvenes priistas, el mantense Alejandro Guevara Cobos.

Y que decir que Chucho Nader, alcalde Tampico, trae bien dinámico al puerto cosmopolita que gobierna, le ha sabido imprimir modernidad (y conste que en mi vida lo he saludado, siquiera) y con todo que ha hecho cosas polémicas como esa de “concesionar” la Laguna del Carpintero, trae fachada.

La llegada de Ismael ha metido harto ruido a la interna del PAN.

Ya iba Ismael encaminado a la candidatura hace todavía un año, pero su propio desinterés por la gubernatura y la embestida desde Palacio Nacional contra el Gobernador de Tamaulipas vieron “desaparecidas” sus intenciones.

Al senador Ismael le renacieron sus intenciones por vivir en Casa Tamaulipas. A invitación suya almorzó con los reporteros de la fuente política.

Ante insistentes preguntas un tanto agresivas de los reporteros, el senador se mantuvo absolutamente tranquilo, amable.

Así es él. Andaba de candidato al Senado, y en una entrevista “en vivo” un reportero se le puso bastante agresivo, grosero. En su respuesta Ismael se mantuvo, cordial y sin alterarse.

Senador y prensa… ¿qué almorzaron? Aguacate en flor, chilaquiles, machacado, frijoles negros y de postre dos corazones hot cakes de chocolate y cacahuate.

¿Y cómo han estado ustedes, preguntó el Senador a los reporteros.

Hubo un silencio momentáneo, que fue roto por un periodista: “Pues estamos mal, pero no queremos estar peor”.

Puente de enlace, puente de comunicación entre Gobierno estatal y gobernantes, de siempre la prensa tuvimos en pasados sexenios trato cordial de GobTam. Ahora ya ni se celebra el Día de la Libertad de Expresión, menos el Día del Periodista. En un pasado sexenio hubo que los hijos de las y los periodistas, hasta beca tenían en primaria, secundaria, prepa, por parte de la Secretaria de Educación de Tamaulipas, nomás con que comprobaran con un acta de nacimiento que su papi o su mami trabajaban de periodistas en algún medio de comunicación. Era una forma de apoyar a las familias del gremio periodístico que es Enlace entre gobernantes y gobernados. Y si alguien enfermaba o era agredido el Góber hasta llamaba.

Grande es hoy distancia entre GobTam y periodistas, en parte por lo poco profesional de los funcionarios que no ayudan al Gobernador Cabeza de Vaca.

El gobernador Francisco Cabeza de Vaca llegó al poder con 630 mil 513 votos a su favor. Derrotó al invencible PRI.

Se eligió al reynosense Francisco Javier García Cabeza de Vaca para una gubernatura de seis años, que bien pudo de manera tranquila y natural ser de 12 años.

Sin broncas, duró en el cargo de Gobernador cuatro años, siete meses. Luego empezaron las acechanzas desde Palacio Nacional, que fueron pesadas el 30 de abril del año pasado en la Cámara federal de Diputados.

Siendo candidato a Gobernador, la revista Expansión publicó una entrevista de Sergio Rincón: “El 17 de septiembre de 1967, tres días antes de que el huracán Beulah golpeara Reynosa, nació Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Era domingo y para entonces la gente ya se alistaba para la destrucción”.

Y añade: Vientos de hasta 180 kilómetros por hora arrancaron techos, árboles y ganado, reportaron los diarios. Las calles se inundaron, otras quedaron hechas un lodazal.

Frente a la embestida de la 4T el Gobernador señaló con voz firme ser inocente. Lo dijo en la manifestación -en plena pandemia- donde miles de tamaulipecos tomaron la calle para decirle “¡No estás solo, no estás solo!”.

Lo malo es que hay servidores públicos que le han fallado al Gobernador. Le falló en enero 2020 el Grupo “GOPES”, que él creó para combatir la delincuencia organizada, pues en el municipio de Camargo cometieron el asesinato e incineraron a 19 centroamericanos que buscaban internarse en busca de mejor vida en los Estados Unidos.

Le falló el gerente Comapa Victoria, Román Castillo Ariola, que tras saquear renunció al cargo y desapareció. Nadie olvida que en primer año de este sexenio esa persona -Román Castillo- metió en un brete al Gobierno estatal al darse a conocer que el susodicho Román compró miles de mochilas escolares que… de tan chafas que eran… desechó el gobierno panista del estado de Guanajuato.

Cuando en 2016 llegó a la gubernatura, Cabeza de Vaca llegó con la espada desvainada. Sacó de la nómina no solo a los funcionarios de nivel alto y medio. Se estima que echó a la calle a 20 mil personas, entre gente de la burocracia y de la Secretaría de Educación.

Tan grande fue el número de despedidos que cayeron las ventas del comercio en sectores de comida, vestido y hasta venta de cerveza. Recuerdo como, a principios de marzo de 2017, acompañando a un amigo que buscaba abrir un depósito de venta de cerveza, el gerente de ventas lo recibió en el estacionamiento de la agencia cervecera. Dialogaban sobre el tema, y en una de esas mi amigo se trabó en sus comentarios, por lo que yo, para salvarlo, comenté al Gerente. Eran como las cinco de la tarde y vi cómo iban entrando a la agencia camiones repartidores de cerveza.

–¿Es la hora en que regresan de repartir?

“Sí –me dijo– pero todavía en diciembre regresaban a las nueve, diez de la noche”.

Obvio, el desempleo golpeó las ventas.

