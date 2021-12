Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es exhibicionista y, como tal, le gusta atraer la atención de los medios, sin importar si alcanza los fines por los que lucha. Le satisface más el camino que el destino.

Maki Esther Ortiz Domínguez sabía que la impugnación (Rdc) que interpuso ante la Sala Superior del TRIFE, sería regresada. Quiso saltar la ruta de gestión sin que existiera urgencia. Hay tiempo de sobra para los juicios.

Todo recurso debe pasar primero por la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, como órgano jurisdiccional autorizado, y después los tribunales, primero local y luego federal. Le corrigieron el camino. Cuando le toque el turno, habrán terminado las campañas.

En esa emoción de sentirse publicitada en los medios de comunicación, tiene otro juicio fechado en los primeros de diciembre, en contra del CEN del PAN, luego que la expulsaron sin tomar en cuenta un oficio de renuncia que dice haberles enviado en fecha previa.

Seguro que sus demandas no van a tener buen fin porque los órganos de justicia partidaria -de todos los partidos- trabajan con lentitud. Se quedará como el perro de las dos tortas, ni es del PAN ni de Morena. Bueno, de las tres tortas porque se habla que desde hace tiempo la Doña coquetea con el partido Movimiento Ciudadano.

El tiempo se le acabó a la ex presidenta de Reynosa. Las candidaturas independientes ya vencieron. Debió haber optado por esta vía para demostrar que tiene popularidad.

La verdad es que, Morena, abre posibilidades de candidaturas a todo aquel que respire sin importar si es militante, simpatizante, traidor o “infiltrado” de otros partidos, o Caballos de Troya como se les llama en lenguaje bélico.

Así, una Laura Moreno Trejo, panista de la zona sur, se registró como “suspirante” para la gubernatura por las siglas guindas. Fue eliminada de inmediato y ahora reaparece promoviendo al PAN.

Hay otros que sin militancia ni convicciones mandaron vía Internet sus documentos, para decirse precandidatos. Luego se sumaron a otros como Francisco Chavira Martínez, Alejandro Rojas y otra media docena que presuntamente declinaron a favor de Rodolfo González Valderrama.

Pero no representan más que el voto propio. No son conocidos por la comunidad ni por haber salvado a un anciano en un incendio, o un gatito atrapado en lo alto de un árbol.

Moreno tiene un recurso ante la propia CNHJ por no haber aparecido en la lista de “los siete” luego que por “arte de magia”, fue incluida por un hipotético Consejo Estatal de Morena que postuló inicialmente a Adrián Oseguera Kernion (su jefe), Héctor Martín Garza González, Maki Ortiz y desde luego ella.

Por tal motivo, por usurpar sus funciones, el también presidente del Consejo, Jaime Oyervides Martínez, presentó demanda en el órgano jurisdiccional morenista. Son trámites que terminarán en la nada como cientos de recursos que llegan por “quítame estas pajas”.

Analizando el actuar de la chihuahuense Ortiz, genera la idea que no tiene principios y menos escrúpulos. Es capaz de traicionar a cualquiera y vender su alma al propio Lucifer con tal de alcanzar el poder.

Siente que la oportunidad se le fue. A los 60 años no tendrá otra. Para cuando termine el siguiente gobierno, posiblemente de Américo Villarreal Anaya, ella andará en los 66.

Hacia el interior de Morena, el comentario es que no pueden dar reversa a una decisión tomada, solo por la impugnación de una persona que no quedó conforme con los resultados de la encuesta. Si así fuera, no habría seriedad en ninguna candidatura y los órganos de dirección no tendrían razón de existir.

Como el hubiera no existe -como dicen-, hay que decir que Ortiz habría sido una buena secretaria de Salud en caso de ganar la coalición Juntos Haremos Historia encabezada por Américo. Tiene mejor perfil que Lydia Madero García y Gloria Molina Gamboa, aunque las tres forasteras.

Al recurrir a tribunales, difícilmente la doctora puede ser llamada a colaborar con el equipo de campaña. Le han perdido la confianza y hasta ponen en riesgo la estabilidad de la administración de su cachorro en Reynosa. Por lo menos la reelección está en peligro.

Decíamos que “las tres tortas” porque tampoco pegará su “chicle” con el MC de Dante Delgado Rannauro. Ya tienen precandidato con Arturo Díez Gutiérrez, el peor alcalde que ha padecido la Villa de Aguayo en sus años de historia.

A menos que se dé una renuncia por instrucciones superiores, Arturo podría ser sustituido por la vecina de Reynosa.

Por cierto que Díez la está tomando en serio, recorre el estado y paga publicidad en redes. Ya como precandidato tendrá que rendirle cuentas al INE. Las precampañas arrancan el 2 de enero.

Que el PAN-PRI-PRD tienen listo el convenio de coordinación rumbo al gobierno. Dícese que presentarán la solicitud de registro este mismo jueves. La pregunta es ¿qué contiene?, ¿acaso que el candidato a Gobernador va a ser priísta?.

Menos que, si ganan, tales secretarías serán para determinado partido o sus militantes ¿repartirse el Poder Judicial? Acaban de renovar a los magistrados para que perduren por el siguiente sexenio.

Digamos que será una alianza en que nada ganará el PRI, a menos que el ingreso a cargos administrativos en el gobierno saliente.

En cuestión de días sabremos quiénes “jalan” con la coalición y los que prefieren no participar o emigrar hacia otras opciones.